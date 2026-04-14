Así fue el momento exacto del rescate de los cuatro astronautas de la NASA tras el amerizaje de Artemis II

La cápsula Orión amerizó en el océano Pacífico el pasado sábado a las 02:07 (hora española), frente a las costas de California, completando la misión Artemis II. Durante los siguientes 48 minutos, la tripulación debió permanecer dentro como parte del protocolo de seguridad de la NASA antes de que el equipo de rescate pudiera intervenir.

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Superado ese tiempo, los extractores abrieron la escotilla lateral de la cápsula y comenzaron el operativo de evacuación. El momento fue registrado y luego compartido por el astronauta y comandante de la misión, Reid Wiseman, en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/astro_reid/status/2043882692123501014?s=20&partner=&hide_thread=false Jesse, Steve, Laddy, and Vlad….such an incredible feeling to welcome you aboard Integrity after a nearly 700,000 mile journey. Forever thankful for your service to our crew and the nation. pic.twitter.com/lJzNPkBIpq — Reid Wiseman (@astro_reid) April 14, 2026 El video, de unos 70 segundos, muestra el instante en que varios miembros del equipo de rescate ingresan a la cápsula para asistir a los cuatro astronautas, exhaustos tras casi diez días en el espacio. Tras un primer momento de alegría y aplausos, los empleados de la agencia les dieron la bienvenida.

En el mensaje que acompañó la publicación, Wiseman agradeció personalmente a cada uno de los rescatistas. "Jesse, Steve, Laddy y Vlad… ¡Qué emoción darles la bienvenida a bordo del Integrity después de un viaje de casi 700.000 millas! Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación", escribió.