Cómo es el nuevo SUV con el que Chevrolet quiere ganar terreno en Uruguay: tecnología, seguridad y precio competitivo

Carper presentó oficialmente en Uruguay el nuevo Chevrolet Sonic, un SUV compacto que llega para ocupar un espacio estratégico dentro de la gama de la marca y reforzar su presencia en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado.

Durante el lanzamiento, la directora comercial de Carper, Magdalena Pereira , explicó que la llegada del modelo coincide con un año especial para la empresa, que celebra su 40° aniversario. Además, señaló que el vehículo representa una renovación importante respecto al modelo que anteriormente llevaba ese nombre. "Dejó atrás el formato que conocíamos para convertirse en un SUV compacto, con un diseño moderno y deportivo" , afirmó.

Según Pereira, Chevrolet posicionó al nuevo Sonic entre el Onix y la Tracker, con el objetivo de ofrecer una nueva alternativa para quienes buscan ingresar al segmento de los SUV sin dar el salto a modelos de mayor tamaño.

Uno de los principales diferenciales del modelo pasa por el nivel de tecnología y conectividad que incorpora . Entre sus novedades se encuentra la plataforma OnStar , el sistema de asistencia y servicios conectados de Chevrolet, que permite interactuar con el vehículo desde una aplicación móvil para realizar acciones como monitorear su estado, encenderlo o apagarlo de forma remota, entre otras funciones.

En materia de equipamiento, el Sonic incorpora un conjunto de asistencias a la conducción orientadas a mejorar la seguridad, entre ellas frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego y control electrónico de estabilidad. A esto se suma una dotación de seis airbags de serie.

El interior también apuesta por la tecnología, con un tablero digital configurable, una pantalla multimedia compatible de manera inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico para celulares, climatizador automático y acceso sin llave con encendido por botón.

Motor turbo y versiones disponibles

En cuanto a la mecánica, el SUV equipa un motor naftero 1.0 turbo de 116 caballos de fuerza, asociado a una caja automática de seis velocidades, una configuración pensada para ofrecer un equilibrio entre rendimiento y eficiencia tanto en ciudad como en ruta.

El nuevo Chevrolet Sonic ya se encuentra disponible en la red de concesionarios de la marca en las versiones Premier y RS. El precio de lanzamiento comienza en US$ 26.990 para la versión Premier, mientras que la variante RS parte desde los US$ 27.990.