Comunicado de Banque Heritage

Banque Heritage comunica a sus clientes que a partir del 1 de Enero de 2026 estará modificando las siguientes tarifas de productos y servicios en dólares, que pasarán a cobrarse en pesos:
Dólar
Compra 38,40 Venta 40,80
- Chequeras y Letras
- Operaciones en corresponsales
- Tarjetas de Débito y Crédito
- Otros cargos sobre cheques, sobregiros, cuentas inmovilizadas, courier y certificaciones
Las nuevas tarifas están disponibles en www.heritage.com.uy.