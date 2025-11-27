Dólar
COMUNICADO

Comunicado de Banque Heritage

27 de noviembre 2025 - 11:42hs
Banque Heritage logo

Banque Heritage comunica a sus clientes que a partir del 1 de Enero de 2026 estará modificando las siguientes tarifas de productos y servicios en dólares, que pasarán a cobrarse en pesos:

- Chequeras y Letras

- Operaciones en corresponsales

- Tarjetas de Débito y Crédito

- Otros cargos sobre cheques, sobregiros, cuentas inmovilizadas, courier y certificaciones

Las nuevas tarifas están disponibles en www.heritage.com.uy.

