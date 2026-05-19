Cosmos, el megaproyecto de US$ 220 millones que redefine el skyline de Montevideo y apuesta a una "ciudad de 15 minutos"

Con una inversión de US$ 220 millones y una propuesta que integra viviendas, oficinas corporativas, espacios flexibles, comercios y plazas abiertas, Cosmos se consolida como el mayor desarrollo inmobiliario encarado hasta ahora en Uruguay.

El complejo, impulsado por Campiglia y el estudio Kimelman Moraes , ya comenzó a transformar el principal distrito de negocios de Montevideo y busca posicionarse como un nuevo modelo de ciudad integrada.

Ubicado en una manzana estratégica entre 26 de Marzo, Luis Bonavita y Profesor Sabat Pebet , el proyecto fue concebido como una extensión natural del desarrollo urbano que desde hace más de tres décadas cambió la fisonomía de la zona del Puerto del Buceo y World Trade Center.

Para el arquitecto Ernesto Kimelman, director del estudio y uno de los responsables del proyecto, Cosmos representa la culminación de un proceso iniciado a comienzos de los años noventa, cuando junto a distintos desarrolladores participaron en la transformación urbana del área.

“Conseguimos modificar el skyline de Montevideo y crear un sector de edificios que conforman lo que podríamos llamar la Ciudad Nueva”, afirmó Kimelman. “Es un sitio donde la gente trabaja y vive feliz, donde pudimos hacer propio el concepto de la ciudad a los 15 minutos”, agregó.

El arquitecto recordó que el terreno donde hoy se levanta Cosmos permaneció vacío durante más de 30 años. “Ese predio esperó pacientemente desde el año 1993 que llegara su momento”, señaló. La idea, explicó, surgió al detectar la oportunidad de “coser” dos realidades urbanas: por un lado el complejo empresarial de World Trade Center y Montevideo Shopping, y por otro las torres residenciales ya existentes.

“El génesis de Cosmos fue desarrollar un complejo de usos mixtos que integrara oficinas, vivienda y espacios de encuentro”, detalló.

DSC02093 Ernesto Kimelman, director de Kimelman Moraes.

Una ciudad dentro de la ciudad

Cosmos está compuesto por cuatro áreas principales: Cosmos Tower, Cosmos Flex, Cosmos Home y Cosmos Shops. El megaproyecto integra residencias, oficinas corporativas, espacios de trabajo flexibles y un paseo comercial y gastronómico organizado alrededor de una plaza central abierta al público, con la lógica de una “ciudad de 15 minutos” donde vivir, trabajar y disfrutar conviven en un mismo entorno.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es precisamente esa dimensión urbana. Sobre la calle Sabat Pebet se construyó una plaza pública cedida a la Intendencia de Montevideo, mientras que debajo del complejo se desarrollaron cuatro niveles subterráneos con capacidad para 736 vehículos.

“Pensamos la plaza para aumentar la vida de barrio y los encuentros”, contó Kimelman.

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El edificio insignia del complejo es Cosmos Tower, una torre de 29 pisos de oficinas AAA con certificación LEED y más de 2.000 metros cuadrados de amenities corporativos, entre ellos auditorio, salas de reuniones, restaurante panorámico y espacios de bienestar pensados para empresas y colaboradores.

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En paralelo, Cosmos Flex apunta a una nueva lógica laboral basada en oficinas listas para usar, contratos flexibles y servicios integrados. “Las empresas ya no necesitan hacer su propia obra. Se les entrega la oficina totalmente equipada y con toda la infraestructura resuelta”, explicó el arquitecto.

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El componente residencial está integrado por apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, además de lofts diseñados para adaptarse a distintos estilos de vida. El edificio incluye gimnasio, cowork, barbacoas, rooftop y más de 4.000 metros cuadrados de amenities.

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Tecnología, diseño y calidad de vida

Kimelman sostiene que el diferencial del proyecto no está solamente en su escala, sino también en el nivel tecnológico y de detalle constructivo.

“Tenemos ascensores que viajan a seis metros por segundo, los más veloces instalados hasta ahora en Latinoamérica”, afirmó. También destacó la aislación acústica de las viviendas y el trabajo paisajístico realizado en terrazas y espacios comunes.

Las vistas juegan un papel central en la experiencia del complejo. Desde los distintos edificios se observan el Puerto del Buceo, la rambla y la costa de Pocitos. “Probablemente esta sea una de las zonas más panorámicas de Montevideo”, sostuvo.

DSC02103 Ernesto Kimelman.

El proyecto ya comenzó a mostrar movimiento. Según datos de la desarrolladora, alrededor del 60% de las viviendas ya están ocupadas y entre oficinas y locales comerciales el nivel de ocupación ronda el 30%.

Entre las propuestas confirmadas figuran Parada Barra, Blue Cross & Blue Shield y un showroom automotriz de Santa Rosa enfocado en vehículos de nuevas tecnologías. También se instalará un restaurante japonés reconocido en Buenos Aires.

Un proyecto pensado para atraer empresas

Más allá de su impacto urbano, Kimelman entiende que Cosmos también cumple un rol estratégico para el país como plataforma de atracción de compañías internacionales.

“Muchas multinacionales no vienen a Uruguay si no encuentran infraestructura de esta calidad”, aseguró. “Las empresas no vienen por el edificio, pero sí necesitan que el edificio exista y esté pronto para poder instalarse”, añadió.

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Aunque la obra principal ya está finalizada, todavía queda por delante el acondicionamiento interior de más de 44.000 metros cuadrados de oficinas, una etapa que implicará inversiones adicionales cercanas a US$ 60 millones.

Después de más de 40 meses de construcción, Kimelman admite que la mayor satisfacción llega cuando los espacios empiezan a ser habitados.

“Uno pasa años resolviendo problemas y muchas veces termina agotado. Pero después aparecen las personas disfrutando el lugar y ahí entendés que el esfuerzo valió la pena”, concluyó.