Cuando llegar a todo deja de ser sostenible: la presión silenciosa que atraviesa a muchas mujeres

El Observador y Medicina Personalizada (MP) estrenaron el tercer episodio de la segunda temporada de MP Talks , un espacio que busca abrir conversaciones sobre temas que atraviesan la vida cotidiana y el bienestar emocional. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en una realidad tan extendida como silenciosa: la presión de las mujeres por sostener múltiples roles al mismo tiempo.

“Ser todo para todos y hacerlo perfecto” es la idea que atraviesa el episodio, que reúne testimonios personales y la mirada profesional de especialistas para reflexionar sobre la culpa, el agotamiento y la exigencia permanente de llegar a todo.

Entre las entrevistadas estuvo la comunicadora y actriz Valentina Barrios , quien compartió cómo vive el equilibrio entre el trabajo, la maternidad y las tareas del hogar. “Llegás a casa después de un día de trabajo y todavía quedan un montón de tareas de los hijos y de la casa” , expresó. También habló de la importancia de conversar estas situaciones en pareja y poder expresar cuándo el cansancio supera el límite.

“La realidad es que tenemos dos hijos chicos y a última hora del día están demandantes. Estamos todos cansados” , señaló Barrios, quien reconoció que muchas veces el agotamiento se traduce en irritabilidad y mal humor.

La psicóloga María Eugenia de Freitas aportó una mirada clínica sobre la sobrecarga emocional y explicó que muchas veces el cansancio se naturaliza. “Cuando nos acostamos cansados, nos levantamos cansados y no recuperamos energía, ahí hay una señal”, sostuvo.

Según explicó, los síntomas aparecen en diferentes aspectos de la vida cotidiana: irritabilidad, pérdida de capacidad de disfrute y alteraciones en hábitos de sueño, alimentación o actividad física. “Vivimos muchas veces en piloto automático. Frenar y tomar conciencia de lo que nos pasa requiere un esfuerzo enorme”, afirmó.

Por su parte, Patricia Miller, Head of Sales en Aleph Holding, compartió experiencias personales vinculadas a la maternidad y el desarrollo profesional. Recordó que se convirtió en madre de mellizos mientras intentaba crecer laboralmente y cómo sintió el peso de demostrar constantemente que podía cumplir con todo.

“Dos litros en un litro no entra”, resumió Miller al reflexionar sobre la imposibilidad de abarcarlo todo sin consecuencias. También reconoció que, durante años, intentó mostrarse como “la mujer maravilla” frente a sus hijos y en el trabajo, algo de lo que hoy se replantea.

El episodio propone abrir una conversación sobre los costos emocionales de la autoexigencia y cuestionar la idea de que el 100% en todos los ámbitos de la vida es sostenible. A través de historias reales y reflexiones profesionales, MP Talks pone sobre la mesa una problemática cada vez más presente en la vida de muchas mujeres.