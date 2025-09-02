Insólito: detuvieron por siete horas a uno de los Monty Python en Venezuela, después lo soltaron y terminó firmando autógrafos

Difícil saber qué era lo que esperaba el actor británico Michael Palin cuando se embarcó con destino a Venezuela para filmar un documental, pero seguro que no tenía planeado que lo arrestaran, descubrieran en internet quién era realmente y luego lo soltaran para que firmara autógrafos. Pero eso es lo que le sucedió.

Palin, uno de los integrantes del grupo cómico Monty Phyton , la troupe que redefinió el humor del siglo XX con sus exitosas películas y famosísimos sketches, se encontraba rodando un documental titulado Michael Palin en Venezuela cerca de una estatua de Hugo Chávez en su pueblo natal de Sabaneta cuando fue arrestado por miembros de la Milicia Bolivariana, quinto cuerpo de la Fuerza Armada, formado para mantener el orden interno en el convulso país caribeño.

Según publicó The Telegraph en base al relato del propio actor, Palin pasó siete horas detenido junto a su equipo de filmación, le retuvieron los pasaportes y los sometieron a un interrogatorio.

Sin embargo, sucedió algo insólito: sus captores lo buscaron en internet y descubrieron quién era gracias a un sketch, el fish-slaping dance, de los Monty Python.

El actor de 82 aseguró que lo que siguió fue "ridículo". Luego de disculparse, los milicianos los liberaron, cambiaron su actitud y procedieron a pedirle fotos y hasta algunos autógrafos. El documental que el actor filma en el país sudamericano se titula Michael Palin en Venezuela y se emitirá en la televisión inglesa a fines de setiembre.

Palin es uno de los cuatro miembros originales del icónico grupo de humor ingles que viven, junto con John Cleese, Terry Gilliam y Eric Idle, y protagonizó algunos de los títulos más memorables de su filmografía, como Los caballeros de la mesa cuadrada o La vida de Brian.