Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
llovizna
Miércoles:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / Y AHORA ALGO COMPLETAMENTE DIFERENTE

Insólito: detuvieron por siete horas a uno de los Monty Python en Venezuela, después lo soltaron y terminó firmando autógrafos

Michael Palin, uno de los integrantes del grupo cómico Monty Phyton, fue detenido durante siete horas en Venezuela mientras rodaba un documental

2 de septiembre 2025 - 19:52hs
monty-python-caballeros

Difícil saber qué era lo que esperaba el actor británico Michael Palin cuando se embarcó con destino a Venezuela para filmar un documental, pero seguro que no tenía planeado que lo arrestaran, descubrieran en internet quién era realmente y luego lo soltaran para que firmara autógrafos. Pero eso es lo que le sucedió.

Palin, uno de los integrantes del grupo cómico Monty Phyton, la troupe que redefinió el humor del siglo XX con sus exitosas películas y famosísimos sketches, se encontraba rodando un documental titulado Michael Palin en Venezuela cerca de una estatua de Hugo Chávez en su pueblo natal de Sabaneta cuando fue arrestado por miembros de la Milicia Bolivariana, quinto cuerpo de la Fuerza Armada, formado para mantener el orden interno en el convulso país caribeño.

Michael_Palin_(46317977182)_(cropped)
Más noticias
oea afirmo que victoria de maduro en venezuela carece de verificacion oficial y cidh denuncio intensificacion de la violencia
CRISIS EN VENEZUELA

OEA afirmó que victoria de Maduro en Venezuela carece de verificación oficial y CIDH denunció intensificación de la violencia

Un periodista le muestra a Donald Trump un tuit en el que se habla de sus supuestos problemas de salud

Trump anuncia la destrucción de un barco cargado de drogas desde Venezuela: impactantes imágenes de la operación

Según publicó The Telegraph en base al relato del propio actor, Palin pasó siete horas detenido junto a su equipo de filmación, le retuvieron los pasaportes y los sometieron a un interrogatorio.

Sin embargo, sucedió algo insólito: sus captores lo buscaron en internet y descubrieron quién era gracias a un sketch, el fish-slaping dance, de los Monty Python.

Embed - Monty Python - The Fish Slapping Dance

El actor de 82 aseguró que lo que siguió fue "ridículo". Luego de disculparse, los milicianos los liberaron, cambiaron su actitud y procedieron a pedirle fotos y hasta algunos autógrafos. El documental que el actor filma en el país sudamericano se titula Michael Palin en Venezuela y se emitirá en la televisión inglesa a fines de setiembre.

Palin es uno de los cuatro miembros originales del icónico grupo de humor ingles que viven, junto con John Cleese, Terry Gilliam y Eric Idle, y protagonizó algunos de los títulos más memorables de su filmografía, como Los caballeros de la mesa cuadrada o La vida de Brian.

Temas:

Venezuela Monty Python and the holy grial Nicolás Maduro

Seguí leyendo

Las más leídas

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para descenso brusco de temperaturas
FRÍO

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves
LAVALLEJA

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves

Uruguay - Perú se verá por televisión abierta
TELEVISIÓN

El partido de Uruguay ante Perú por Eliminatorias se verá por televisión abierta

Hinchas de Uruguay con bandera de Marcelo Bielsa
ELIMINATORIAS

AUF regala entradas para el partido Uruguay vs Perú; mirá cuántos boletos se han vendido para el último partido de la selección en el Centenario por las Eliminatorias

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos