Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
algo de nubes
Sábado:
Mín  20°
Máx  28°

Siguenos en:

De la estación al juego nocturno: la alianza de AXION energy que ilumina el verano

AXION energy renueva su alianza con Hasbro y lanza una promo de verano con pelotas NERF que brillan en la oscuridad, pensadas para jugar de día y de noche

19 de diciembre 2025 - 12:53hs
Axion_Foto-nota_V3_1

Por segundo año consecutivo, la marca AXION energy del grupo Nexzur renueva su alianza comercial con Hasbro (reconocida compañía de juguetes de Estados Unidos) para traer a Uruguay juguetes de la marca NERF para la temporada de verano.

Con el propósito de brindar a sus clientes una experiencia preferencial, este año ofrece con sus compras y $ 540 pesos o el equivalente en puntos Santander, la posibilidad de canjear una pelota de fútbol, rugby o volley para disfrutar en la temporada de verano e invitando al juego al aire libre.

Axion_Foto-nota_V3_6

La particularidad que traen es que todas brillan en la oscuridad, extendiendo el horario de juego también a la noche y siendo un producto más que atractivo para niños y no tan niños. El concepto de campaña para comunicarlo es "Una jugada brillante".

Se puede obtener, cualquiera de los 3 modelos de pelotas disponibles, con cargas de combustible o compras en tiendas Spot! adheridas más $540, un precio más que accesible para un regalo de fin de año.

Axion_Foto-nota_V3_5

Nexzur es una empresa uruguaya de energía, que forma parte de un grupo regional que opera más de 800 estaciones de servicio de diversas marcas involucradas además en energías renovables, forestación, agro y logística.

Axion_Foto-nota_V3_2

En Uruguay opera una red de 101 estaciones de servicio y tiendas de conveniencia, bajo la marca AXION energy. Además de la comercialización de combustibles para vehículos, ofrece servicios de distribución de combustible para aviación en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y combustible marino para buques en varios puertos. La empresa también ofrece Solución Flota, pensada para flotas empresariales y para la industria en general.

Las más leídas

Carolina Ache denunció por difamación e injurias a Francisco Bustillo, Sebastián da Silva y Sergio Botana
JUSTICIA

Carolina Ache denunció por difamación e injurias a Francisco Bustillo, Sebastián da Silva y Sergio Botana

Matías Arezo 
PEÑAROL

Evaristo González y la actualidad de Peñarol: no hay dinero para comprar la ficha de Matías Arezo, Nahuel Herrera vale US$ 10 millones y hay que hacer el "esfuerzo" por Washington Aguerre

Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
PERÍODO DE PASES

River Plate, Leo Fernández y el mercado de pases: mirá lo que dicen en Argentina sobre el futuro del 10 de Peñarol

Fiscalía pidió condena de 4 años para Sara Goldring por el delito de apropiación indebida
JUSTICIA

Fiscalía pidió condena de 4 años para Sara Goldring por el delito de apropiación indebida

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar