De la estación al juego nocturno: la alianza de AXION energy que ilumina el verano

Por segundo año consecutivo, la marca AXION energy del grupo Nexzur renueva su alianza comercial con Hasbro (reconocida compañía de juguetes de Estados Unidos) para traer a Uruguay juguetes de la marca NERF para la temporada de verano.

Con el propósito de brindar a sus clientes una experiencia preferencial, este año ofrece con sus compras y $ 540 pesos o el equivalente en puntos Santander, la posibilidad de canjear una pelota de fútbol, rugby o volley para disfrutar en la temporada de verano e invitando al juego al aire libre.

La particularidad que traen es que todas brillan en la oscuridad, extendiendo el horario de juego también a la noche y siendo un producto más que atractivo para niños y no tan niños. El concepto de campaña para comunicarlo es "Una jugada brillante".

Se puede obtener, cualquiera de los 3 modelos de pelotas disponibles, con cargas de combustible o compras en tiendas Spot! adheridas más $540, un precio más que accesible para un regalo de fin de año.

Nexzur es una empresa uruguaya de energía, que forma parte de un grupo regional que opera más de 800 estaciones de servicio de diversas marcas involucradas además en energías renovables, forestación, agro y logística.

En Uruguay opera una red de 101 estaciones de servicio y tiendas de conveniencia, bajo la marca AXION energy. Además de la comercialización de combustibles para vehículos, ofrece servicios de distribución de combustible para aviación en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y combustible marino para buques en varios puertos. La empresa también ofrece Solución Flota, pensada para flotas empresariales y para la industria en general.