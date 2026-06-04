Deepal desafía el mercado con sus tecnologías EV y REEV: innovación, diseño europeo y la revolución de la autonomía extendida

Deepal introduce vehículos 100% eléctricos (BEV) y modelos REEV (Range Extended Electric Vehicle), una tecnología que combina tracción 100% eléctrica con un motor término o generador a combustión encargado de recargar la batería cuando es necesario, ampliando así la autonomía a más de 1.000 kilómetros para no depender exclusivamente de estaciones de carga.

Su línea de productos está conformada por los SUV S05 y S07, disponibles en versiones eléctricas y REEV, y por el todoterreno G318, un vehículo REEV de tracción integral (AWD) pensado para quienes buscan aventura sin resignar tecnología, confort y eficiencia.

La innovación REEV: el puente hacia una nueva movilidad

Los autos eléctricos ya han ganado su lugar y no hay mucho que explicar al respecto, pero es precisamente en la tecnología REEV es donde Deepal introduce una verdadera innovación.

Funciona como un híbrido enchufable, pero con una diferencia fundamental: la tracción del vehículo es 100% eléctrica. El motor a combustión solo actúa como un generador para recargar la batería cuando es necesario, logrando autonomías de hasta 1.000 kilómetros y eliminando la ansiedad o el estrés por la dependencia de una red de carga eléctrica en trayectos largos.

Esta estrategia responde directamente a las necesidades del consumidor actual, que muchas veces necesita un vehículo eléctrico para moverse en distancias cortas durante la semana, pero que al mismo tiempo no quiere depender de una infraestructura de carga o contar con una autonomía limitada a la hora de realizar viajes o trayectos extensos.

“Las versiones eléctricas de rango extendido marcan una nueva era de movilidad. La tecnología REEV es el puente perfecto para el usuario local: porque rompe la barrera de la autonomía al ofrecer la libertad de recorrer largas distancias sin depender de la infraestructura de carga pública o privada. Al mismo tiempo, nuestra oferta también contempla a quienes buscan vehículos 100% eléctricos”, destacó Martín Mesa, gerente comercial de Deepal en Uruguay.

La sensación de manejo en un auto REEV es igual al eléctrico, suave, silenciosa y dinámica porque su tracción es 100% eléctrica a diferencia de cualquier otro sistema de hibridación que utiliza el motor a combustión para traccionar el auto La sensación de manejo en un auto REEV es igual al eléctrico, suave, silenciosa y dinámica porque su tracción es 100% eléctrica a diferencia de cualquier otro sistema de hibridación que utiliza el motor a combustión para traccionar el auto

Una marca global que conquista Europa

Deepal ha tenido un gran desarrollo a nivel global y ha ingresado con éxito a algunos de los mercados europeos más exigentes, entre ellos España, Italia, Portugal, Alemania, Dinamarca, Noruega y Países Bajos.

Desde su llegada a Uruguay, la marca ha sorprendido y derribado cualquier prejuicio en términos de diseño, seguridad, confort y calidad.

La marca fue concebida en el centro global de diseño de Turín, Italia, por diseñadores de renombre internacional, obteniendo algunos de los premios más prestigiosos de la industria.

El S07 recibió el premio al Mejor Diseño Exterior en los Turin Automotive Design Awards 2025, mientras que el S05 fue distinguido con el prestigioso iF Design Award y también premiado en Turín por su integración tecnológica centrada en el usuario. Además, obtuvo el Green Design International Award por su enfoque en sostenibilidad y eficiencia energética.

Seguridad, tecnología y confort como estándar

Más allá de la eficiencia energética y el refinamiento de su diseño, uno de los principales diferenciales de Deepal es el nivel de seguridad y confortabilidad que ofrece a sus usuarios.

Todos los vehículos combinan tecnología de última generación con la sofisticación de un refinado diseño de sello italiano y una seguridad avalada para sus modelos S05 y S07 con cinco estrellas en los tests europeos.

El desarrollo conjunto con gigantes tecnológicos como Huawei y CATL transforma la experiencia a bordo en un ecosistema digital de vanguardia. Entre sus principales características destacan las pantallas inteligentes pivotantes de más de 15 pulgadas, avanzados sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) y Head-Up Display con realidad aumentada.

S07: diseño futurista y autonomía extendida

1780581530610-dscf5786

Dentro de la gama, el S07 aparece como uno de los modelos más representativos de la identidad de Deepal. Este SUV combina un diseño deportivo y sofisticado con altos niveles de equipamiento tecnológico.

La versión REEV ofrece hasta 175 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y cerca de 995 kilómetros de autonomía combinada bajo ciclo NEDC. Por su parte, la versión totalmente eléctrica alcanza hasta 560 kilómetros de autonomía.

1780582425308-screen-shot-2026-05-27-at-142710

Su equipamiento incluye pantalla inteligente de 15,6 pulgadas, Head-Up Display con realidad aumentada, cámaras 360°, climatización trizona, interacción por voz, sistema de sonido con 14 parlantes y avanzados sistemas de asistencia a la conducción ADAS Nivel II.

DSC_1638 (1)

Además, incorpora asientos ventilados y calefaccionados, reforzando el perfil premium del modelo.

1780582486607-screen-shot-2026-05-27-at-142551

El interior se destaca por sus materiales de alta calidad, iluminación ambiental, sistema de sonido de alta fidelidad y una interfaz tecnológica completamente integrada.

1780582510484-screen-shot-2026-05-27-at-142626

En materia de seguridad, el S07 incorpora algunos de los sistemas ADAS más completos del segmento. Entre ellos se destacan el control electrónico de estabilidad (ESC), control de tracción (TCS), advertencia de salida de carril (LDW), detector de punto ciego (BSD), control crucero adaptativo inteligente con seguimiento de tráfico (IACC), frenado autónomo de emergencia con detección de peatones (AEB-P), asistencia en atascos de tráfico (TJA), seis airbags de serie y frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y distribución electrónica de frenado (EBD).

Todos estos sistemas interactúan en tiempo real con el conductor y el entorno, anticipándose a posibles riesgos y actuando de manera autónoma cuando es necesario.

S05: tecnología y diseño premuim, la puerta de entrada a la marca

1780581267603-s05

El S05 traslada el lenguaje visual y tecnológico de la marca a un SUV más compacto, pensado para usuarios urbanos que priorizan eficiencia, conectividad y diseño.

Disponible tanto en versión REEV como totalmente eléctrica, la variante REEV ofrece hasta 158 kilómetros de autonomía eléctrica pura y más de 1.016 kilómetros combinados, mientras que la versión BEV - 100% eléctrica - alcanza hasta 470 kilómetros de autonomía.

1780586468534-screen-shot-2026-05-27-at-142345

Ambas configuraciones utilizan conectores europeos CCS2 / Tipo II Combo compatibles con la infraestructura uruguaya para carga rápida.

El vehículo incorpora sistemas ADAS L2+, que incluye entre tantas, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, control crucero inteligente y seis airbags de serie.

Deepal S05 es el vehículo de entrada a la marca. Un SUV de menor tamaño que el S07, pero con el mismo estilo refinado y personalidad definida que equilibra confort, eficiencia y tecnología en una experiencia premium.

Su nivel de equipamiento en asistencias a la conducción es similar al del S07, ofreciendo una conducción más segura, cómoda y confiable.

En diseño destacan las ventanillas sin marco, las manijas retráctiles ocultas, los faros Smart Flying Wing y un interior dominado por la conectividad y el minimalismo tecnológico.

Diseño distintivo y calidad de alta gama

Tanto el S07 como el S05 comparten una identidad de diseño que los diferencia claramente dentro del mercado.

Sus líneas refinadas, la silueta tipo coupé, las puertas sin marco, las manijas retráctiles ocultas, el amplio techo solar panorámico y los faros Smart Flying Wing aportan una estética premium distintiva.

A esto se suma una calidad de materiales y terminaciones propia de vehículos de alta gama, pensados para clientes exigentes que demandan lo último en tecnología, seguridad, confort y diseño.

G318: un off-road electrificado sin rival directo

1780586496734-deepal-g318

La propuesta más disruptiva de Deepal es el G318, un SUV desarrollado para la aventura y el uso off-road que incorpora tecnología REEV con tracción integral inteligente 4WD.

Está impulsado por dos motores eléctricos que desarrollan 424 HP y permiten una autonomía eléctrica pura de hasta 138 kilómetros bajo ciclo NEDC. A ellos se suma un motor turboalimentado 1.5 litros que actúa exclusivamente como generador, permitiendo alcanzar una autonomía combinada cercana a los 980 kilómetros.

El G318 ofrece seis modos de conducción personalizados, incluyendo barro, arena, nieve, vadeo y la innovadora función “giro tanque”, capaz de hacer rotar el vehículo prácticamente sobre su propio eje.

También incorpora suspensión neumática inteligente regulable con amortiguación variable, además de una capacidad de remolque de hasta 1.600 kilogramos.

Su interior mantiene intacto el ADN premium de Deepal, con pantalla central de 14,6 pulgadas, Head-Up Display, asistente de voz inteligente y asientos delanteros calefaccionados, ventilados y con función masaje.

G318 _

G318_

Para los usuarios más exigentes, el G318 representa una propuesta única que combina libertad off-road con comodidad premium, tecnología avanzada y una capacidad real para enfrentar todo tipo de terrenos sin renunciar a la seguridad, el confort y la eficiencia.

Un nuevo estándar para el mercado uruguayo

Con una propuesta que combina diseño italiano, tecnología de vanguardia, seguridad de nivel internacional y la innovadora tecnología REEV, Deepal establece un nuevo estándar de lujo y eficiencia en el mercado uruguayo.

La marca llega con el respaldo de Santa Rosa para ofrecer una alternativa diferente dentro de la movilidad eléctrica, adaptándose tanto a quienes buscan un vehículo 100% eléctrico como a quienes necesitan recorrer largas distancias sin depender exclusivamente de la infraestructura de carga.

Exhibición disponible en los locales Deepal de Car One, Edificio Forum, Centro y próximamente contará con Showroom en Cosmos en Montevideo y en Car One Punta del Este. Se puede conocer más en deepal.com.uy.