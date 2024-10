Tarifas de peajes por uso de redes eléctricas "inhiben" desarrollo de mercado mayorista

Según el estudio, la remuneración regulatoria de las actividades de trasmisión ronda los US$ 300 millones por año, la de la subtrasmisión es de unos US$ 180 millones, y la de la distribución en media tensión es algo superior a US$ 400 millones.

En ese sentido, explica que “aún cuando no se ha definido una remuneración regulatoria para baja tensión, lo anterior supera con creces los costos de trasmisión y distribución según la contabilidad regulatoria de UTE (que no solo comprende los costos directos, sino que también asigna una cuotaparte de costos indirectos, de dirección y servicios corporativos). Eso constituye un indicio de que esas remuneraciones son altas”, dice el informe al que accedió El Observador.

Por otro lado, explica que dado que el espíritu de la normativa de fijación de tarifas de peaje reside en establecer una remuneración “justa” para el capital invertido, correspondería complementar la comparación de la remuneración regulatoria y los costos efectivos de UTE con una evaluación de qué nivel de rentabilidad arroja la remuneración regulatoria en relación al valor de las inversiones requeridas para llevar adelante estos servicios.

Sin embargo, dice el estudio, en la información públicamente disponible no surgen elementos suficientes ni para evaluar la inversión “requerida" (que eventualmente podría diferir de la efectivamente desplegada) ni para valuar la infraestructura más allá del costo histórico recogido en los estados financieros de UTE.

Cinco casos de estudio

Además, el trabajo concluye que los peajes “generalmente han tenido niveles sensiblemente más elevados que los cargos fijos y por potencia contratada que UTE aplica a los clientes regulados”.

Para ello Exante tomó cinco casos prototípicos de grandes consumidores que fueron proporcionados por Augpee, y que según esa gremial, son casos que recogen situaciones que se pueden observar con cierta frecuencia en el mercado uruguayo.

En base a las características de tensión, tipo de tarifa, consumo y potencia contratada de cada caso, se procedió a aplicar el tarifario de UTE para calcular el costo total de la energía de cada uno de estos clientes operando en el mercado regulado. Ese costo total suma el costo de la energía (que depende de los MWh consumidos en cada franja horaria), los costos por potencia contratada (que dependen de los kW contratados en los distintos tramos horarios) y del cargo fijo que establece UTE para cada tipo de cliente.

Posteriormente, se compararon esos costos con los cargos por peaje que pueden calcularse a partir de los decretos correspondientes a cada tipo de nivel de tensión. Todos los cálculos fueron hechos para el año 2023.

ute.png

Según Exante, “los peajes que potencialmente enfrentarían estos clientes para comprar la energía en el mercado mayorista (considerando los cargos por potencia, CEMT y cargos fijos que se establecen en los respectivos decretos) serían en la mayoría de los casos ampliamente superiores a los costos fijos (potencia + cargo fijo) que aplican en su consumo a través de UTE”. Además, agrega, en algunos casos el costo anual por concepto de peajes sería incluso superior a toda la cuenta de electricidad (incluida la compra de energía) en el mercado regulado.

En ese sentido, explicaron que las diferencias son “especialmente importantes” en los niveles de tensión más bajos (tensión 6,4-15-22kV, correspondientes a los peajes de la red de distribución MT) y que se reducen a medida que la tensión aumenta. De hecho, para niveles de tensión de 150kV (red de trasmisión), el costo de peajes de un cliente libre operando en el mercado mayorista es algo inferior a los costos fijos de ser cliente de UTE con tarifa GC5.

“Es importante notar, sin embargo, que a la fecha son muy pocas las empresas que operan a ese nivel de tensión y que únicamente pueden ser clientes de UTE con tarifa GC5 quienes, estando conectados a la red de 150 kV, eran clientes regulados de UTE antes de la promulgación de los decretos de 2002, añade el estudio.

“Inhibidor” para el desarrollo del mercado mayorista

Según Exante, del trabajo realizado se desprende que “las tarifas de peajes se derivan de remuneraciones regulatorias que exceden largamente los costos efectivos de UTE y resultan en cargos por el uso de las redes para los participantes del mercado mayorista superiores a los que enfrentan los actores que contratan la energía a través de UTE, salvo para los niveles de tensión correspondientes a trasmisión”.

Este resultado “parece contrario al espíritu de la regulación y, dada la magnitud de las diferencias, seguramente opera como inhibidor para el desarrollo del mercado mayorista de energía eléctrica”, dice el trabajo.