Cerro rescindió contrato con un exdelantero de Peñarol que había publicado un delicado mensaje días atrás

"Dios mío quisiera decirte tantas cosas esta noche, pero que te digo si tú lo sabes todo lo que me pasa. Solo regálame paciencia, no siempre puedo ser fuerte, solo tú sabes las cosas que he soportado y he pasado, solo tú sabes mis lágrimas. Si se trata de esfuerzo para lograrlo todo pues lo haré. Cuídame de los traidores también", señaló.