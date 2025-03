Nacho Álvarez opinó sobre el nuevo programa que Canal 4 emite en el horario de Santo y Seña y adelantó su regreso a la televisión

"Un placer pachorrear el domingo. Recién me acordé de prender la tele y me gusta la nueva propuesta del 4, Bichos de Ciudad", valoró Álvarez en una publicación en su cuenta de la red social X.

Interesante nota del Checho sobre las parejas abiertas; muy fresca y carismática Vale, la movilera; y buena conducción de Roberto sin corbata.

Horas antes, Álvarez había publicado una extensa publicación en la que se definía como una persona que no es "de izquierda ni de derecha", "feminista y no feminazi", y apuntó contra sus seguidores: "Muchos de ustedes critican a morir si los del otro bando hacen algo, pero los justifican a morir si son de los suyos".

En medio del texto, Álvarez hizo referencia a su regreso a la televisión: "Voté a Mieres y reconozco mi explícita afinidad ideológica con una coalición que claramente no es de derecha, pero denuncié a gente de todos los partidos. Ahora, cuando lo hago contra el FA los zurdos me tildan de facho y cuando lo hago contra los blancos pillos estoy acomodando el cuerpo para volver a la tele. Canales cuyos dueños dudo que sean de izquierda, pero me echaron en gobiernos del Frente. (Igual, tranquilos que en breve vuelvo)".

En una reciente entrevista con Sábado Show, Álvarez ya había adelantando cómo continúan las negociaciones en torno a su regreso televisivo y afirmó que había "charlas" e "interés" en su regreso, y señaló que en marzo tendría nuevas reuniones.

"No le pondría fecha, pero sé que voy a volver a la televisión. No sé cuándo y no tengo apuro porque estoy disfrutando de este tiempo. Pero voy a volver porque la gente lo pide. Es parte de la lógica del mercado", dijo el periodista, que no descartó hacer programas de entretenimiento, pero si negó que tome como opción hacer un programa de streaming.