Nacho Álvarez habló sobre su vuelta a la televisión y reveló cuánto dinero tiene en el banco

Qué dijo Nacho Álvarez de su vuelta a la televisión

En una entrevista con la revista Sábado Show, Álvarez dijo que "hay charlas y hay interés" en su regreso, y que en marzo tendrá nuevas reuniones, sin dar detalles sobre en qué canal podría ser esa vuelta.

"No le pondría fecha, pero sé que voy a volver a la televisión. No sé cuándo y no tengo apuro porque estoy disfrutando de este tiempo. Pero voy a volver porque la gente lo pide. Es parte de la lógica del mercado", dijo el periodista, que no descartó hacer programas de entretenimiento, pero si negó que tome como opción hacer un programa de streaming.

"Si no existiera posibilidad de volver a la televisión lo puedo considerar, pero quiero seguir jugando en la cancha grande", dijo sobre este formato.

La revelación de Nacho Álvarez sobre su cuenta bancaria

En la charla, Álvarez dijo que en su cuenta bancaria hay "8000 dólares".

"Para algunos será poco y para otros mucho, pero es lo que tengo", dijo. "La plata me la gasto en viajes, que hago muchos. Además pago el alquiler de mi departamento y mantengo a mis hijos junto a su madre que viven en la casa que tuvimos siempre y que es grande y tiene costos altos".

"Mi ropa es de canje y mi auto es eléctrico y prestado. Tengo pocos ahorros, es mi realidad", agregó.