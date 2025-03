De primera experiencia laboral a CEO: el camino de Marianne Delgado al frente de MAPFRE Uruguay

Su vida profesional entera se desarrolló dentro de esa empresa en la que recorrió distintas áreas, varias localidades y hasta dos países distintos. Si bien no es fácil adaptarse a tantos cambios, llegar a lugares nuevos con culturas y costumbres diferentes a las de origen, Marianne se apoyó en su “capacidad de adaptabilidad” e “inquietud constante por aprender más y el buen relacionamiento con mis pares”. De esa forma pudo “establecer conexiones sólidas con compañeros, clientes e intermediarios, escuchando y comprendiendo que quien llega es quien primero debe hacer la conexión” explicó Delgado.

“No es menos importante la barrera de mantener el equilibrio del trabajo y la vida personal, este ha sido un desafío constante” contó Delgado; “para superarlo a lo largo de mi vida he desarrollado estrategias del manejo del tiempo y priorización de actividades que me han permitido cumplir con mis responsabilidades laborales sin descuidar mi bienestar personal y familiar con mi esposo e hijos”

Aprender a delegar y confiar en los equipos que formó fue clave para poder mantener ese equilibrio. Y aunque gestionar equipos diversos pudo haber sido una barrera en su carrera, “siempre lo convertí en un desafío, “logrando desarrollar con ellos una comunicación abierta y transparente, fomentando la colaboración y el reconocimiento”.

Marianne también reconoce los aprendizajes nacidos del error: “a lo largo de mi recorrido, experimenté fracasos que me brindaron valiosas lecciones; en lugar de verlos como obstáculos, los consideré oportunidades para aprender y mejorar. La resiliencia y la capacidad de aprender de los errores me permitieron convertir las frustraciones en motores de crecimiento y éxito” explicó. Y agradeció a todos quienes la apoyaron en su carrera a lo largo de los años: “En mi recorrido, tuve muchos líderes de los que aprendí, y que sin duda dejaron huellas en mi vida”.

Valorar la diversidad e inclusión: las claves para una plantilla equilibrada

La plantilla de MAPFRE Uruguay es equilibrada entre hombres y mujeres, un avance que Delgado comenta que se logró gracias al enfoque “integral y estratégico acompañado de la Política de Diversidad e Inclusión que promueve ese equilibrio”. Esto se aplica desde el proceso de selección donde hay un “monitoreo constante de las necesidades en las áreas, siempre con un enfoque en el equilibrio”. Según Delgado, trabajan con mucho cuidado de eliminar ciertos sesgos que “pueden presentarse” en determinadas situaciones.

Por otra parte, la empresa trabaja con mucho empeño en la formación de liderazgo femenino, fomentando la capacitación en esta área, además de promover una cultura organizacional que valore la diversidad y la inclusión. “Al implementar algunas de estas estrategias de manera consistente y comprometida, MAPFRE Uruguay ha logrado trabajar hacia una plantilla más equilibrada y diversa, beneficiando tanto a la empresa como a sus colaboradores” consideró.

Su propia carrera es una muestra de esta política. Si tuviera que aconsejar a otras mujeres en base a su experiencia podría resumirse en confianza en el talento propio, tener humildad y no temer a los cambios. Pero además de esto “crear redes de apoyo permite rodearse de personas que inspiren y guíen. La colaboración y el apoyo mutuo son fundamentales para el crecimiento, no solo personal sino también profesional. Valorar la diversidad de pensamiento y experiencias enriquece la creatividad y la innovación” consideró Delgado.

De Venezuela a Uruguay, 32 años de crecimiento en MAPFRE

Nacida en Barquisimeto, Venezuela, Marianne Delgado entró en MAPFRE hace 32 años, apenas egresada de la carrera de abogacía. Llegó a la entrevista de trabajo sin ninguna experiencia previa, pero igualmente logró el trabajo: “agradezco que me permitieron iniciar sin tener ninguna experiencia y que se hayan tomado el tiempo de enseñarme dando de mi parte todo el compromiso para lograr transitar el recorrido” recuerda Delgado. Comenzó como analista de siniestros, y desde ese momento “inicié un lindo camino profesional”. Pasó por las áreas de Siniestros de Auto y Salud, luego lideró el Área Técnica de Automóvil y más tarde el Área Comercial con los Clientes Corporativos. “Ocupé la Dirección Técnica y de Operaciones hasta el año 2016, cuando MAPFRE me ofreció iniciar un nuevo proyecto como Gerente General en MAPFRE Uruguay”, cargo que aceptó y mantiene hasta hoy; “estoy muy agradecida por todas las oportunidades que el Grupo MAPFRE me ha dado en permitirme un desarrollo profesional: fueron años de aprendizajes, desafíos, éxitos y frustraciones, de los cuales también tuve mucho que aprender”.