Flexibilidad, inclusión y liderazgo: Las claves de ManpowerGroup para un mundo laboral más equitativo

Sus primeros años en ManpowerGroup estuvieron marcados por el entusiasmo y el aprendizaje constante: “fueron años muy lindos; yo estaba recién casada, no tenía hijos y a pesar de que trabajaba muchas horas, me encantaba lo que hacía y el ambiente de trabajo”, recuerda. Ingresó a la compañía como gerente de Administración y Finanzas, y en solo cuatro años le ofrecieron asumir la gerencia general.

Desde su posición actual, se ha propuesto crear un entorno inclusivo dentro de la empresa, fomentando el desarrollo profesional de más mujeres y asegurando la equidad en oportunidades de ascenso y remuneración. Su liderazgo se basa en la accesibilidad, la orientación y el apoyo a otras mujeres dentro de la organización.

Una de sus iniciativas más destacadas es “Vivir Inspirada”, un programa que busca desarrollar un liderazgo integral en mujeres, promoviendo un crecimiento profesional basado en la confianza. Además, fomenta redes de apoyo dentro y fuera de la empresa, convencida de que compartir experiencias y consejos fortalece el camino de muchas profesionales.

Conciliación entre maternidad y trabajo: un factor esencial en las empresas

Uno de los mayores desafíos para las mujeres en el ámbito laboral sigue siendo la compatibilización de la maternidad con el crecimiento profesional. Desde la compañía, Arrospide ha impulsado políticas de flexibilidad horaria y trabajo remoto para permitir una mejor conciliación entre la vida personal y laboral.

“Entendemos que el regreso al trabajo después de una licencia de maternidad puede ser complicado. Por eso, ofrecemos apoyo con especialistas en maternidad y acompañamiento personalizado para que las madres puedan reincorporarse con confianza y sin culpa”, explica. Además, desde su rol, asesora a otras empresas en la creación de políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades sin que la maternidad sea vista como un obstáculo.

Vivir inspirada 2.jpeg Vivir inspirada Foto: ManpowerGroup

A nivel personal, Arrospide ha logrado equilibrar su carrera con su vida familiar, siendo madre de cuatro hijos. “Me encontré en una organización que me apoyó en todo momento y con un esposo que, si no me hubiese ayudado como lo hizo, no habría podido con todo”, afirma. Para ella, la clave ha sido el apoyo y la pasión tanto por su familia como por su trabajo, logrando un mix en el que todo fluye naturalmente.

Bajo su liderazgo, ManpowerGroup no solo se ha enfocado en la equidad de género, sino también en la inclusión laboral de poblaciones con dificultades para acceder a un empleo. La empresa ha desarrollado programas para jóvenes en búsqueda de su primer trabajo, personas mayores de 45 años, personas liberadas del sistema carcelario y personas con discapacidad.

“Nosotros decimos que transformamos vidas siendo un puente hacia el empleo. Queremos incluir en nuestro día a día a quienes más lo necesitan, brindando oportunidades reales”, destaca Arrospide.

En cuanto a las iniciativas en favor del liderazgo femenino, han demostrado ser valiosas tanto para la organización como para sus colaboradoras. Según Arrospide, los resultados son claros: equipos más estables, motivados y comprometidos con la empresa.

“Las mujeres destacan la relevancia de tener modelos de liderazgo visibles. Ver a otras en posiciones de poder les inspira y les da confianza para seguir esos mismos caminos”, afirma.

En el futuro, ManpowerGroup seguirá apostando por la equidad y el empoderamiento femenino, integrando estas iniciativas como parte de su cultura organizacional. “No solo creemos que estas acciones son esenciales para la igualdad de género en el trabajo, sino que también han demostrado ser una inversión estratégica que beneficia a toda la empresa”, concluye.

Con una visión de liderazgo basada en la inclusión y la sostenibilidad, Inés Arrospide continúa abriendo caminos para que más mujeres puedan alcanzar sus metas profesionales, demostrando que el talento y la determinación son clave para transformar el mundo laboral.