El abogado del vecino de Perciavalle se presentó en fiscalía: "Mi cliente no cometió ningún delito"

– Usted entiende que no es una servidumbre de paso, por tanto no hay ilegalidad en la obstrucción con un tronco.

– ¿Ese camino no va hasta la casa de Carlos Perciavalle?

– No, ya no es la casa de Perciavalle porque todo eso fue vendido en 2007 y luego reparcelado en el 2016. Eso no es de Perciavalle. Por algo no hay más teatro, por algo no hay más estacionamiento. Lo que es de Perciavalle es lo que está atrás, y no es de Perciavalle sino que es usufructuario. En realidad se entra por la parte de atrás de la casa de Perciavalle.

– ¿No hay camino para entrar por atrás?

– Hay camino. Lo que ocurra de la portera de Perciavalle hacia adentro, es responsabilidad de Perciavalle. La servidumbre de paso está constituida legalmente desde el 2016.

– ¿La obstrucción del camino con un tronco no es una medida caprichosa?

– No hay una obstrucción de ingreso a la casa, él puede seguir como está haciendo ahora hasta su casa. Si desde la portera no tiene camino es un tema de Perciavalle, que lo puede solucionar muy fácilmente en dos días con dos máquinas. Deja todo lisito precioso. Es responsabilidad de él.

– ¿ Usted está al tanto del robo de energía eléctrica en la casa de Carlos Perciavalle?

– No hay ningún robo de energía eléctrica, es una mala interpretación de la realidad. La situación es la siguiente: en el 2007 cuando se vende el primer padrón, el padrón tenía un contador de UTE afectado al mismo. Desde el momento que se hace la venta ese contador sigue al nuevo titular del padrón. Quiere decir que desde la venta el único contador de UTE en esos terrenos en realidad es propiedad de nuestros clientes.

– Carlos asegura haber pagado durante años y que habría personas colgadas de su contador.

– No es colgada. Colgada da la impresión que uno se cuelga de esto [señala el tendido de luz de calle]. Suministraba luz, no es un robo.

– ¿El robo de energía no es un delito en el Uruguay?

– No es un delito, esto no es un robo de energía. Es robo de energía si yo me cuelgo de acá [vuelve a señalar el tendido eléctrico de calle]

– ¿Si una persona se cuelga de su contador, es robo de energía?

– Si usted le roba al suministro de UTE es robo, si roba a un particular no está claro. Pero aparte, nosotros ofrecimos cuando contestamos la intimación en el juzgado que nos pasen la cuenta de cuánto entienden que se les debe y se le paga. No hay ningún problema.

– ¿Entonces hubo un uso de energía sin haberle comunicado a Carlos? Él dice que no tiene ninguna información sobre sustracción de energía.

– La sustracción de energía da la impresión de algo ilícito. Esto es algo que estaba a la vista de todos. Él dice que no lo sabía.

– ¿Hay algún documento firmado para suministrar energía a otro padrón?

– No, sobre energía eléctrica no hay documento firmado, por supuesto que no. De vuelta, si entiende que hay alguna deuda al respecto se pagará. Lo dijimos, lo dijimos por escrito, lo volvimos a decir, es un tema totalmente menor. Aparte, reiteramos que en ese padrón hubo muchos caseros de Perciavalle viviendo, usufructuando de esa energía. El mismo padrón que usted me está diciendo que estaban colgados, estas otras personas que no estaban colgados. Es decir en ese padrón donde usted dice que hubo robo, estaban usufructuando energía caseros de Perciavalle.

– ¿Fue consejo suyo obstruir con un tronco el camino?

– No, por su puesto que no. No le recomendé a mi cliente colocar un tronco. Antes de esto [la citación] me reuní con el doctor [Guillermo] Ahlers [defensor de Carlos Perciavalle] y le dije exactamente lo mismo que dije hoy.

– ¿Está al tanto de que hay alguna discusión por la documentación que respalda de venta de la casa de Perciavalle?

– Acá no se ha planteado. Acá no hay ninguna discusión.

– ¿No se ha hecho el pago total de la operación de venta?

– Todavía quedan cuotas que se están pagando, se están pagando creo que termina este año.

– ¿Su cliente no cometió ninguna irregularidad?

– No.