El boom inmobiliario accesible: cómo invertir en propiedades de forma más práctica y sencilla

El primer semestre de 2025 trajo grandes avances e hitos para una de las propuestas más innovadoras del mercado inmobiliario uruguayo. Se trata de Metros Cuadrados de Pilay Uruguay, un sistema que permite invertir desde medio metro cuadrado , en un único aporte y en pesos uruguayos.

Su accesibilidad y enfoque digital la han convertido en una opción cada vez más elegida por quienes buscan proteger y hacer crecer su capital.

Siguiendo las tendencias de los e-commerce, la compañía presentó a comienzos de este año “Mi Billetera”, una nueva sección dentro del área de clientes de Metros Cuadrados que reúne toda la información en un solo lugar. Allí, cada inversor puede consultar en tiempo real el valor actual de su inversión, visualizar los pagos recibidos por concepto de renta y consultar todo el historial de reintegros acreditados.

En julio se concretó un hito para Metros Cuadrados con el primer pago de renta a quienes eligieron esa modalidad, confirmando su compromiso de generar valor y tranquilidad en cada inversión.

Otra de las novedades del año, para este producto, fue el lanzamiento de la sección Market, un espacio de oportunidades que permite comprar y vender Metros Cuadrados directamente desde la web de la empresa, de forma ágil y sin intermediarios. De esta manera, los inversores acceden a un control más detallado y personalizado de su inversión, ganando en transparencia, seguridad y confianza.

Metros de Pilay Uruguay, junto con los Ladrillos, se transforman en proyectos

Siguiendo con las novedades importantes y, como parte de los próximos pasos, en septiembre, El Fideicomiso Financiero Metros Cuadrados Pilay Uruguay presenta el lanzamiento del proyecto Pilay Charrúa, ubicado en Cordón. Este desarrollo es la materialización de los aportes realizados por los inversores de Ladrillos y Metros Cuadrados, que confiaron en el sistema y hoy ven cómo se concretaron sus decisiones de inversión.

Para obtener más información sobre los productos de inversión de la compañía, los interesados pueden comunicarse al 094 044 814.