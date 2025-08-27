Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
humo
Jueves:
Mín  11°
Máx  17°

Siguenos en:

El boom inmobiliario accesible: cómo invertir en propiedades de forma más práctica y sencilla

Invertir en inmuebles desde medio metro cuadrado ya es posible en Uruguay con Pilay, una opción digital, accesible y con rentabilidad real

27 de agosto 2025 - 16:44hs
banner_m2-2_800X456

El primer semestre de 2025 trajo grandes avances e hitos para una de las propuestas más innovadoras del mercado inmobiliario uruguayo. Se trata de Metros Cuadrados de Pilay Uruguay, un sistema que permite invertir desde medio metro cuadrado, en un único aporte y en pesos uruguayos.

Su accesibilidad y enfoque digital la han convertido en una opción cada vez más elegida por quienes buscan proteger y hacer crecer su capital.

Siguiendo las tendencias de los e-commerce, la compañía presentó a comienzos de este año “Mi Billetera”, una nueva sección dentro del área de clientes de Metros Cuadrados que reúne toda la información en un solo lugar. Allí, cada inversor puede consultar en tiempo real el valor actual de su inversión, visualizar los pagos recibidos por concepto de renta y consultar todo el historial de reintegros acreditados.

banner_m2_800x456

En julio se concretó un hito para Metros Cuadrados con el primer pago de renta a quienes eligieron esa modalidad, confirmando su compromiso de generar valor y tranquilidad en cada inversión.

Otra de las novedades del año, para este producto, fue el lanzamiento de la sección Market, un espacio de oportunidades que permite comprar y vender Metros Cuadrados directamente desde la web de la empresa, de forma ágil y sin intermediarios. De esta manera, los inversores acceden a un control más detallado y personalizado de su inversión, ganando en transparencia, seguridad y confianza.

Metros de Pilay Uruguay, junto con los Ladrillos, se transforman en proyectos

Siguiendo con las novedades importantes y, como parte de los próximos pasos, en septiembre, El Fideicomiso Financiero Metros Cuadrados Pilay Uruguay presenta el lanzamiento del proyecto Pilay Charrúa, ubicado en Cordón. Este desarrollo es la materialización de los aportes realizados por los inversores de Ladrillos y Metros Cuadrados, que confiaron en el sistema y hoy ven cómo se concretaron sus decisiones de inversión.

Para obtener más información sobre los productos de inversión de la compañía, los interesados pueden comunicarse al 094 044 814.

Las más leídas

José Carlos Álvarez de Ron 
TELEVISIÓN

José Carlos Álvarez de Ron vuelve a la televisión tras su salida de Telemundo: los detalles de la transmisión

Nacional
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC 1-2 Nacional por la Copa AUF Uruguay: con goles de Christian Ebere y Exequiel Mereles el tricolor ganó y clasificó a segunda ronda

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

"Simios", la respuesta de Ignacio Ruglio a los hinchas de Peñarol que fustigaron al encargado del césped del Campeón del Siglo por ser hincha de Nacional

Rafa Cotelo en Polifonía
POLIFONÍA

Rafa Cotelo habló sobre la "operación extrema" de su hija, el rol crucial que tuvo Edinson Cavani y la mentira que ahora agradece

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar