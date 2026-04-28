El cambio silencioso: claves para entender el climaterio y su impacto en la calidad de vida

Medicina Personalizada (MP) llevó adelante un nuevo encuentro médico dirigido a profesionales de la salud, enfocado en cómo abordar el climaterio de forma integral y en el impacto que las decisiones terapéuticas tienen en la calidad de vida de las mujeres.

La jornada contó con la Dra. Maritza Busquets como única expositora, referente en climaterio y piso pélvico en la Clínica Universidad de los Andes, Santiago de Chile. La actividad fue moderada por la Dra. Paula Berro, referente del programa de Climaterio de la Clínica Mujer MP, y el Dr. Rodrigo Martín , referente del programa de Piso Pélvico.

La instancia estuvo estructurada en dos bloques temáticos centrados en el climaterio y su vínculo con el piso pélvico , abordando esta etapa desde una perspectiva amplia que contempla tanto los cambios hormonales como su impacto en la funcionalidad y el bienestar general de las mujeres. Además, incluyó un espacio de preguntas que permitió el intercambio entre los profesionales y la expositora.

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Durante la jornada, la Dra. Busquets profundizó en los principales cambios metabólicos y hormonales que atraviesan las mujeres en esta etapa, destacando la importancia de promover un estilo de vida saludable como base del abordaje: alimentación equilibrada, actividad física, evitar el tabaco y sostener una vida social activa.

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Asimismo, se abordaron las nuevas herramientas terapéuticas disponibles y la importancia de un enfoque personalizado en la indicación de tratamientos hormonales, entendiendo que cada mujer requiere una evaluación individual y un plan ajustado a sus necesidades específicas.

En este sentido, se destacó especialmente el valor del abordaje multidisciplinario en el acompañamiento del climaterio. Desde la Clínica Mujer MP, este enfoque se traduce en equipos que trabajan de manera integrada, con cercanía tanto en lo asistencial como en la comunicación entre profesionales, permitiendo dar respuesta de forma coordinada a las distintas dimensiones que atraviesan las mujeres en esta etapa.

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Dentro de este modelo, cobra un rol clave la licenciada en enfermería, referente de programas en la Clínica Mujer MP, quien facilita la articulación entre especialidades y acompaña a las pacientes a lo largo de su recorrido, asegurando una atención continua y centrada en cada mujer.

Con estas instancias, MP reafirma su compromiso con la formación médica continua y con el desarrollo de modelos de atención que ponen a la mujer en el centro, acompañándola de forma integral en cada etapa de su vida.