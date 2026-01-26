El Centro de Respuesta a incidentes informáticos en Uruguay sufrió un intento de suplantación de identidad

El Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy) sufrió un intento de suplantación de identidad , según informó en un comunicado oficial. El organismo alertó que terceros utilizaron su imagen para realizar contactos que no corresponden a comunicaciones institucionales reales, y remarcó que no realiza ningún tipo de comunicación por fuera de sus canales oficiales .

El hecho fue conocido el 23 de enero , cuando se detectó un mensaje enviado a través de WhatsApp . En ese contacto se utilizó la imagen del CERTuy y se informó sobre un supuesto problema técnico en el dispositivo, una situación que el organismo aclaró que no forma parte de sus procedimientos habituales de comunicación.

Desde CERTuy indicaron que este tipo de mensajes no deben ser considerados legítimos. La aclaración busca evitar confusiones y reducir el riesgo de que personas respondan o interactúen con contactos que se presentan falsamente como comunicaciones oficiales del centro de respuesta a incidentes.

En cumplimiento de los procedimientos formales establecidos, el organismo informó que realizó la denuncia correspondiente ante la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior . La presentación se efectuó luego de tomar conocimiento del intento de suplantación y forma parte de las acciones previstas ante este tipo de situaciones.

Recomendaciones de seguridad digital difundidas por CERTuy

Ante el intento de suplantación, CERTuy recordó una serie de recomendaciones de seguridad digital dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas, señaló la importancia de no responder mensajes, correos o llamadas sospechosas o inesperadas, en especial cuando solicitan información personal o sensible.

El organismo también advirtió sobre los riesgos de interactuar con contenidos no verificados. En ese sentido, recomendó evitar hacer clic en enlaces y no descargar archivos adjuntos que resulten desconocidos, sospechosos o que no hayan sido solicitados previamente por el usuario.

CERTuy indicó además que, antes de brindar cualquier tipo de información, es fundamental verificar la identidad de la persona o institución que realiza el contacto. Esta verificación resulta clave cuando el mensaje utiliza nombres, logos o imágenes de organismos públicos.

Finalmente, ante la sospecha de un intento de estafa o suplantación, el centro solicitó reportar el caso a través de sus canales oficiales. El correo electrónico indicado para este tipo de reportes es [email protected], según detalla el comunicado.