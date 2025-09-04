El innovador proyecto en Carrasco que combina la privacidad de una casa con los amenities de un edificio

En un excelente terreno sobre General French y Víctor Soudriers, próximo a los principales colegios y servicios, surge Equilibrium , el nuevo proyecto de González Conde Construcciones . Se trata de apartamentos de 2 y 3 dormitorios con amplios espacios y jardines, que combinan de manera armoniosa lo mejor de vivir en una casa con las comodidades de un edificio.

En un ritmo de vida cada vez más dinámico y estresante, se hace importante tener un lugar donde podamos vivir en equilibrio.

Equilibrium es un exclusivo proyecto de 27 apartamentos, diseñado para que sus propietarios disfruten de lo mejor de vivir en una casa, con todas las ventajas de los servicios de un edificio. Cada unidad ofrece terminaciones modernas, materiales de alta calidad y una construcción sólida, cuidando cada detalle, algo cada vez más difícil de encontrar.

Las dos torres contarán con un Jardín Zen exclusivo, desarrollado por especialistas, y ofrecerán amplios espacios, grandes terrazas y la seguridad necesaria para vivir con total tranquilidad.

El desarrollo ha sido concebido con especial cuidado en la estética, los detalles y los materiales que distinguen a González Conde Construcciones. Una propuesta que permite disfrutar de la calidez de un hogar, combinada con la modernidad y los servicios de un edificio de primera categoría, incluyendo piscina, solárium, barbacoa, sala de cowork y gimnasio.

Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios tendrán amplio metraje y permitirán una vista exclusiva hacia el Jardín Zen. La privacidad y tranquilidad de los espacios se complementarán con un excelente servicio de seguridad.

La empresa

González Conde Construcciones es una empresa familiar con más de 70 años de trayectoria en el sector de la construcción. A lo largo de su historia, ha desarrollado numerosos proyectos inmobiliarios, siempre con un enfoque en la calidad de las obras y participando de manera integral y directa en todo el proceso constructivo.

La compañía mantiene un trato cercano tanto con clientes como con proveedores, considerando cada proyecto como una propuesta única. Para ello, utiliza los materiales que ha comprobado como los mejores a lo largo de los años, aplicando la tecnología de construcción más adecuada en cada caso. De esta manera, la empresa asegura altos estándares de calidad, eficiencia y control de costos, con especial énfasis en cumplir los plazos de obra establecidos.