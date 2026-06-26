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Murió la periodista argentina Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren

Pais, exconductora de programas como Caiga quien caiga (CQC), era la única ocupante del Honda Civic negro que protagonizó el accidente

26 de junio de 2026 21:57 hs
Ernestina Pais
Foto: Instagram Ernestina Pais

La periodista argentina Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años luego de que su auto fuera arrollado por un tren en San Isidro, informaron distintos medios argentinos.

Pais, exconductora de programas como Caiga quien caiga (CQC), era la única ocupante del Honda Civic negro que protagonizó el accidente.

La Nación informó que la barrera estaba baja cuando Pais intentó cruzar las vías del tren.

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La carrera de Pais incluyó ser la única mujer en conducir CQC en 2009. Antes había participado junto a Jorge Guinzburg en Mañanas Informales.

Más recientemente había conducido Desayuno americano, por el canal América, y también había sido panelista del programa Intratables en esa misma pantalla.

Actualmente integraba el elenco de la obra El divorcio del año de José María Muscari. El director teatral la despidió con un posteo en Instagram. "Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad", escribió.

A lo largo de los años, Pais había protagonizado varios siniestros de tránsito. Uno de los más recientes había sido en marzo de 2024, cuando chocó contra un vehículo y luego se negó a hacerse un test de alcoholemia.

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