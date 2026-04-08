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El programa que lleva a mujeres uruguayas a formarse en Londres para liderar empresas

El programa Santander W50 impulsa el liderazgo femenino con formación exclusiva de LSE, redes globales y oportunidades para mujeres en alta dirección

8 de abril 2026 - 9:04hs
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El liderazgo femenino continúa consolidándose en el mundo empresarial, y en ese camino el programa Santander Women 50(SW50) se posiciona como una de las iniciativas más relevantes a nivel internacional. Con una comunidad que ya supera las 700 mujeres líderes, la propuesta busca potenciar el talento, fortalecer habilidades de dirección y ampliar el impacto de mujeres en espacios de toma de decisiones.

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Mar&iacute;a de la Paz Goldaracena, Gustavo Trelles, Carmen Farina.&nbsp;

María de la Paz Goldaracena, Gustavo Trelles, Carmen Farina.

“Esta es la edición número 16 de Santander W50. La idea es impulsar el liderazgo de las mujeres, que puedan llegar a lugares de decisión”, explicó María de la Paz Goldaracena, gerenta de Santander Universidades. El programa se basa en una formación integral que combina liderazgo, autoconocimiento y herramientas prácticas para el desarrollo profesional. “Apunta a acompañar ese proceso de crecimiento y escalada que queremos impulsar en las mujeres”, agregó.

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Carmen Porteiro, Mar&iacute;a Eugenia Rivero, Carla del Pup, Andrea P&eacute;rez Sbrocca, Claudia Badell.

Carmen Porteiro, María Eugenia Rivero, Carla del Pup, Andrea Pérez Sbrocca, Claudia Badell.

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M&oacute;nica Saravia, Cristina Conti, Carmen Farina.

Mónica Saravia, Cristina Conti, Carmen Farina.

La convocatoria está dirigida a mujeres con trayectoria consolidada, que ocupen posiciones de liderazgo, cuenten con equipos a cargo o desempeñen roles de alta dirección, conocidos como C-level. Además, se valoran especialmente aquellas que promueven el desarrollo de otras mujeres dentro de sus organizaciones.

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Florencia Romano, Andrea Ramagli.

Florencia Romano, Andrea Ramagli.

Dos etapas: instancia nacional y competencia global

El programa se estructura en dos instancias. En una primera etapa nacional, se seleccionan 50 líderes que acceden a una formación online exclusiva desarrollada junto a la London School of Economics and Political Science (LSE) y pasan a integrar la comunidad global SW50. Luego, esas participantes compiten a nivel internacional por un lugar en la experiencia global.

En esta fase, solo 50 mujeres entre cientos de candidatas de 9 países son elegidas para viajar a Londres y participar de una semana de formación intensiva en el campus de LSE. Allí acceden a contenidos académicos de primer nivel, sesiones experienciales y coaching personalizado con referentes internacionales.

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Una experiencia transformadora

SW50 es una experiencia inmersiva que quienes la transitan describen como transformadora. Aporta diversidad de miradas, permite reforzar el estilo de liderazgo y brinda herramientas tanto para el desarrollo personal como para acompañar el crecimiento de otras mujeres.

De cara a la nueva edición, las expectativas apuntan a seguir ampliando la participación uruguaya. “El año pasado cuatro mujeres uruguayas participaron del programa global. Queremos seguir creciendo, enviar cada vez más mujeres y con trayectorias aún más sólidas”, señaló Goldaracena

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Mar&iacute;a de la Paz Goldaracena, gerenta de Santander Universidades.

María de la Paz Goldaracena, gerenta de Santander Universidades.

Una red global de mujeres líderes

Con foco en la formación de alto nivel y la construcción de redes internacionales, Santander W50 no solo impulsa carreras individuales, sino que también contribuye a transformar el liderazgo empresarial hacia modelos más diversos e inclusivos.

Santander W50 es una de las iniciativas globales de Banco Santander de mayor relevancia internacional. Refuerza la importancia del liderazgo femenino e identifica, potencia y conecta a mujeres que están transformando sus organizaciones y comunidades. El programa se convocar a través de Santander Open Academy, la plataforma global online gratuita, de aprendizaje y desarrollo profesional de Banco Santander, que se encuentra abierta y disponible para todos sin necesidad de ser cliente del banco.

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