El programa que lleva a mujeres uruguayas a formarse en Londres para liderar empresas

El liderazgo femenino continúa consolidándose en el mundo empresarial, y en ese camino el programa Santander Women 50 (SW50) se posiciona como una de las iniciativas más relevantes a nivel internacional. Con una comunidad que ya supera las 700 mujeres líderes , la propuesta busca potenciar el talento, fortalecer habilidades de dirección y ampliar el impacto de mujeres en espacios de toma de decisiones.

“Esta es la edición número 16 de Santander W50. La idea es impulsar el liderazgo de las mujeres, que puedan llegar a lugares de decisión” , explicó María de la Paz Goldaracena , gerenta de Santander Universidades. El programa se basa en una formación integral que combina liderazgo, autoconocimiento y herramientas prácticas para el desarrollo profesional. “Apunta a acompañar ese proceso de crecimiento y escalada que queremos impulsar en las mujeres” , agregó.

La convocatoria está dirigida a mujeres con trayectoria consolidada, que ocupen posiciones de liderazgo, cuenten con equipos a cargo o desempeñen roles de alta dirección, conocidos como C-level. Además, se valoran especialmente aquellas que promueven el desarrollo de otras mujeres dentro de sus organizaciones.

El programa se estructura en dos instancias. En una primera etapa nacional , se seleccionan 50 líderes que acceden a una formación online exclusiva desarrollada junto a la London School of Economics and Political Science (LSE) y pasan a integrar la comunidad global SW50. Luego, esas participantes compiten a nivel internacional por un lugar en la experiencia global.

En esta fase, solo 50 mujeres entre cientos de candidatas de 9 países son elegidas para viajar a Londres y participar de una semana de formación intensiva en el campus de LSE. Allí acceden a contenidos académicos de primer nivel, sesiones experienciales y coaching personalizado con referentes internacionales.

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Una experiencia transformadora

SW50 es una experiencia inmersiva que quienes la transitan describen como transformadora. Aporta diversidad de miradas, permite reforzar el estilo de liderazgo y brinda herramientas tanto para el desarrollo personal como para acompañar el crecimiento de otras mujeres.

De cara a la nueva edición, las expectativas apuntan a seguir ampliando la participación uruguaya. “El año pasado cuatro mujeres uruguayas participaron del programa global. Queremos seguir creciendo, enviar cada vez más mujeres y con trayectorias aún más sólidas”, señaló Goldaracena

Screen Shot 2026-04-08 at 08.52.00 María de la Paz Goldaracena, gerenta de Santander Universidades.

Una red global de mujeres líderes

Con foco en la formación de alto nivel y la construcción de redes internacionales, Santander W50 no solo impulsa carreras individuales, sino que también contribuye a transformar el liderazgo empresarial hacia modelos más diversos e inclusivos.

Santander W50 es una de las iniciativas globales de Banco Santander de mayor relevancia internacional. Refuerza la importancia del liderazgo femenino e identifica, potencia y conecta a mujeres que están transformando sus organizaciones y comunidades. El programa se convocar a través de Santander Open Academy, la plataforma global online gratuita, de aprendizaje y desarrollo profesional de Banco Santander, que se encuentra abierta y disponible para todos sin necesidad de ser cliente del banco.