El último día de Lacalle Pou: satisfacción por su gobierno, selfies y un mensaje que da esperanza a la coalición para 2029

Aunque no lo establecía el protocolo, Lacalle Pou aprovechó para dar un discurso –tras una pequeña falla del micrófono que laudó diciendo que menos mal que no había pasado el sábado– en el que agradeció a los funcionarios públicos y jerarcas de su administración .

El mensaje era oído en un costado –apartados de los flashes– por Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, los tres coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) a quienes agradeció especialmente. Los científicos recibieron el saludo con medias sonrisas y Radi lanzó una guiñada ante la mirada de una persona que lo identificó.

Lacalle Pou consideró que había sido un “gobierno de acción” y subrayó que la coalición comenzó “mucho antes” de que se firmara el Compromiso por el país. “Empezó desde la gente, como todos los movimientos. Desde un clamor popular que los políticos no podemos hacer otra cosa que entender, interpretar y ponerlo a andar”.

El mandatario dijo que no había venido a la vida para “no jugársela” y que había gestionado a partir de sus principios, valores y creencias.

“Capaz que está mal reducirlos, pero el concepto del humanismo, de la libertad individual y de la justicia es una trenza necesaria para que una sociedad se sostenga y crezca”, expresó y se llevó un ovación al destacar que había estado en cada rincón del país sin importar la cantidad de gente que viviera. “No se puede gobernar el país para unos pocos”.

WhatsApp Image 2025-02-28 at 21.47.28.jpeg

Sobre el cierre, reconoció que no eran días “fáciles” aunque señaló que eran “lindos” y soltó una frase que ilusionó por igual a militantes y políticos de la coalición. “En estos días de mucha emoción, de encontrarnos con amigos, de gente que nos quiere sin conocernos –que es la magia de esta actividad– no fue solo uno que me dijo básicamente: ‘pero estás loco Luis, ¿vos lo volverías a vivir con las cosas que te tocaron? Por supuesto que lo volvería a vivir”, expresó.

Aunque no fue específico, el mensaje fue interpretado como un guiño o una puerta abierta para 2029. “Volvé”, “tenés que tirarte de nuevo en cinco años”, “te necesitamos”, fueron solo algunas de las frases que se escucharon. Entre la dirigencia política, algunos dijeron que este era el “primer discurso” de la campaña y otros que con el mensaje “empezaba a volver”.

Tras un nuevo desfile militar, y abrazos con buena parte del gabinete y sus familiares, Lacalle Pou dejó el reloj de la urgencia a un costado y se dispuso a sacarse fotos y saludos con todos los que se habían acercado a despedirlo. Estuvo más de dos horas, primero bajo un cielo amenazante y luego una lluvia torrencial.