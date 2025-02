Pidiendo calma: así fue la salida del presidente Luis Lacalle Pou de la Torre Ejecutiva en su último día de mandato

Embed

Embed

El discurso de Lacalle Pou en la Plaza Independencia

Finalmente, el presidente de la República recibió el Pabellón Nacional y acto seguido se dirigió a un estrado ubicado en Plaza Independencia para despedirse con un discurso.

Recordó la ceremonia del último día de gobierno de su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, y dijo que la sensación entonces era de "melancolía". "Como pasa muchas veces en la vida tuvieron que pasar 30 años para sentir algunas cosas. Hoy en este último Consejo de Ministros vi los rostros de hombres y mujeres que le dedicaron 5 años de sus vidas", afirmó.

"Hoy termina un gobierno de coalición, que empezó mucho antes de que se firmara un documento llamado Compromiso por el País (...) Hoy aquí en esta plaza estamos todos los que empezamos en este gobierno y seguramente pensando en cosas que tenemos que hacer en conjunto", agregó.

"Un gobierno de acción. Triste sería habernos quedado en la conversación, en la teoría", subrayó. Y dijo: "Es pecado mortal para un gobernante no accionar, no vinimos a esta vida para no jugárnosla".