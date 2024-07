El uruguayo que sustenta un récord mundial que todavía no ha sido desafiado

¿Es verdad que en ese cruce a nado lo perdieron en el Río de la Plata?

Sí, es así, dicen que en el medio del río, por suerte fue de día, me vi nadando solo y dije: ¿Qué pasó acá?, tenia que seguir nadando, a algún lado iba a salir. Y por allá el Dr. Martí (integrante del equipo en bote) fue el que me localizó, después me contó en tierra lo que había pasado, me habían perdido.

¿ Eso hizo que tuviera que nadar un 30% más del trayecto trazado?

No había GPS, no había nada, fue el tiempo de los camalotes de 1983, venían islotes de camalotes y me pasearon por todo el río.

¿Es verdad que no solo había víboras y ratas en esos camalotes, sino que hasta un mono se encontró?

Fue un año con una invasión de islotes de camalotes y hasta un arbolito venia con un mono, yacarés, de todo, del (Río) Paraná de allá arriba, lo que bajaba del Paraguay. En esa época hice 15 horas y 7 minutos, que fue tiempo récord en esa época a pesar de todo.

¿25 años después, en el 2008 vuelve a lograr el cruce?

El año anterior no pude lograrlo, en el 2007, porque me tiré desde la escollera de Quilmes (municipio de la provincia de Buenos Aires) y ya estaba acá llegando, mi hijo fue en ese cruce, ya se veía la costa de Colonia. A las 17 hs. Se levanta una sudestada, fue más fuerte y me empezó a tirar para adentro y me llevaba para El Tigre, tuve que levantar. Empece a entrenar de vuelta y ahí sí, fuimos de madrugada con una empresa que estaba dragando acá, ya con otra tecnología con GPS, que no existían esas cosas (en el primer cruce). De mañana temprano ya estaba en el Canal Mitre esperando que pasaran los barcos, siempre flotando porque el cruce de costa a costa sin subir o agarrarte el bote. Como es en todos los cruces, esa es la gracia. Entones estuve flotando una hora entre que me dieron el permiso para cruzar el Canal Mitre, seguí nadando y también se levantó otra sudestada de noche con olas de un metro y medio. Empezó a llover con temporal, la prefectura Argentina no podía creer que aún estuviera en el agua, pero como yo ya había dicho que no me levantaran. Firme un papel que me hacía responsable de mis actos, que si yo no decía, no me levantaran. ¿Ves esa luz roja?, enfocale a esa luz roja y ahí le metí brazo. ¿Ya llegaste? Agarralo de la gorra que se te va, le dijo uno al otro y me agarró de la gorra de nadar ¨el Negro¨ Gómez. Me lo esquivé y seguí nadando, yo quería llegar a la costa. Y ahí veía la lucesita roja que era la punta de la escollera del puerto comercial.

¿Sigue siendo la única persona en el mundo en haber cruzado dos veces?

Sí, realmente el único en haber cruzado de acá para allá y de allá par a acá.