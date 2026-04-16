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En fotos: así fue el evento con el que Tigo desembarcó en Uruguay

Tigo celebró su llegada al país con un evento en la rambla que reunió a autoridades, clientes y referentes, y un show de drones que marcó la noche

16 de abril de 2026 12:32 hs
Juan Manuel Mercant, Pablo Menéndez, Leticia Lago, Florencia Castagnola.

Juan Manuel Mercant, Pablo Menéndez, Leticia Lago, Florencia Castagnola.

La rambla de Montevideo fue el escenario de una noche distinta. Entre luces, tecnología y una gran convocatoria, Tigo celebró su llegada a Uruguay con un evento que reunió a autoridades, empresarios, clientes, socios estratégicos y referentes del ecosistema digital.

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V&iacute;ctor Franco, Iv&aacute;n Guicheff.

Víctor Franco, Iván Guicheff.

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Freddy Tapie, Adriana Suzacq, Estefan&iacute;a G&oacute;mez, Ana Mar&iacute;a Rodr&iacute;guez, Daniel Mizrachi.

Freddy Tapie, Adriana Suzacq, Estefanía Gómez, Ana María Rodríguez, Daniel Mizrachi.

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Alejandro Lourido, Jorge Caponi.

Alejandro Lourido, Jorge Caponi.

El encuentro, realizado en Kibón, combinó presentación institucional y experiencia, con una puesta pensada para compartir en comunidad. A lo largo de la noche, invitados de distintos ámbitos se acercaron para ser parte de un hito en el sector de las telecomunicaciones, en un clima distendido y de celebración.

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Pablo Men&eacute;ndez, Agust&iacute;n Junker, Javier Sartori.

Pablo Menéndez, Agustín Junker, Javier Sartori.

Uno de los momentos más destacados fue el show de drones, que iluminó el cielo de la rambla y sorprendió a los presentes con figuras sincronizadas, marcando el tono innovador del evento.

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Emma Paquet, Catherine Pierce.

Emma Paquet, Catherine Pierce.

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Nicol&aacute;s Lizewski, Federico Gianatassio, Gabriel Varela, Cecilia Zunino.

Nicolás Lizewski, Federico Gianatassio, Gabriel Varela, Cecilia Zunino.

Durante la velada, ejecutivos de la compañía —entre ellos su equipo local y regional— compartieron con invitados y clientes, en una instancia que también funcionó como punto de encuentro para el networking y el intercambio.

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Rodrigo Montero, Magal&iacute; Gal&aacute;n.

Rodrigo Montero, Magalí Galán.

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Bruno Sosa, Rodrigo Beira.

Bruno Sosa, Rodrigo Beira.

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Pablo Garc&iacute;a de Castro, Leandro Claramunt.

Pablo García de Castro, Leandro Claramunt.

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Santiago Palumbo, Andr&eacute;s Cabrera, Marta Medina, Miguel Rossi.

Santiago Palumbo, Andrés Cabrera, Marta Medina, Miguel Rossi.

Autoridades nacionales también dijeron presente, acompañando el desembarco de la empresa en el país, en una señal del peso que tiene la inversión en infraestructura y tecnología.

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Marcelo Ben&iacute;tez, Yamand&uacute; Orsi, Fernanda Cardona, Fernando Montoya, Alejandro S&aacute;nchez, Mart&iacute;n Vallcorba.

Marcelo Benítez, Yamandú Orsi, Fernanda Cardona, Fernando Montoya, Alejandro Sánchez, Martín Vallcorba.

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Ana Mar&iacute;a Lena, Eugenio Noble, Rosario de Mello, Alfonso Nardini.

Ana María Lena, Eugenio Noble, Rosario de Mello, Alfonso Nardini.

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Javier Sartori, Ignacio Mart&iacute;nez, Agust&iacute;n Junker.

Javier Sartori, Ignacio Martínez, Agustín Junker.

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Liliana Ceballos, &Aacute;lvaro Fuentes, Graciela Coronel, Eduardo Bomio.

Liliana Ceballos, Álvaro Fuentes, Graciela Coronel, Eduardo Bomio.

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Franco Cinquegrana, Carolina Gianola, Eduardo Fern&aacute;ndez, Andr&eacute;s Garc&iacute;a, Alberto Mello.

Franco Cinquegrana, Carolina Gianola, Eduardo Fernández, Andrés García, Alberto Mello.

El evento marcó el inicio de una nueva etapa para la compañía en Uruguay y dejó una noche enfocada en quienes la hacen posible: sus equipos y protagonistas de este nuevo capítulo.

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Geraldine Ifr&aacute;n, Cristina Vignone.

Geraldine Ifrán, Cristina Vignone.

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Gast&oacute;n Ivanovich, Juan Pedro Da Silva, Juan de los Santos.

Gastón Ivanovich, Juan Pedro Da Silva, Juan de los Santos.

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