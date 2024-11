Carlos Perciavalle en su retorno a los escenarios: "Nadie me va a sacar las ganas de divertirme y de divertir"

No sabés como, cuando me subo al escenario se me van todos los problemas, me meto en el show, y me río de todo. Voy a contar todo, pero todo lo que me ha pasado, y nos vamos a divertir, porque nadie me va a sacar las ganas de divertirme y de divertir. Este show es para que nos riamos de todo y pasemos un momento muy agradable en ese espacio que es un Café Concert, donde la gente está ahí, al lado, bien cerquita. Haré personajes, actualidad, y cuando te digo actualidad, hablo de todo lo que he pasado y de lo que esta pasando en la región. Será el show más divertido que hice en el año porque con todos los ataques que tuve del "innombrable vecino", yo le digo que no me va a doblegar. Podrá hacerme pasar algún mal momento como lo del corte de luz, que fue horrible, estar más de un mes sin luz, fue espantoso. Pero mis ganas de hacer reír están intactas y vos sabés que cuando me subo al escenario todo eso pasa a segundo plano y aparece ese momento mágico de diversión.