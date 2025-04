Julio Ríos enojadísimo con sus seguidores: le dijeron que es hincha de Peñarol y así respondió

"Vos no. Ya te buscamos, tenemos todos los datos tuyos", dijo el comentarista sobre el usuario, a quien calificó como un "hincha de Nacional enfermo". "De esos tipos perseguidos, chiquitos mentalmente", agregó.

Hacia el final del video, Ríos dedicó una reflexión sobre el consumo de productos periodísticos. "Hasta los que critican, lo que dicen cosas que no deberían decir, son parte de toda esta historia. Porque si no se sintieran parte no aparecerían acá. Hay algo que los atrae. Porque si no coincido absolutamente en nada en lo que dice la persona, y no me interesa, no la escucho y no la veo", dijo.