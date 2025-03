La opinión de Federico Buysan sobre la entrevista de Julio Ríos a Eugenio Figueredo: "Habría intentado hacer alguna pregunta distinta"

"Yo como periodista habría intentado hacer alguna pregunta distinta. Pero no accedí a la nota, no la hice. El mérito para Julio y su equipo de producción, por haber conseguido ese mano a mano con Figueredo", agregó Buysan.

El conductor se refirió también a las declaraciones de Figueredo en la entrevista, y dijo que "cuesta separar las cosas, porque uno le puede destacar a una persona de casi 93 años su vigencia como dirigente desde lo conceptual, lo que dijo lo argumentó sobre el fútbol y cómo se manejaba, el convencimiento de que no es delito lo que supuestamente lo es, y que estaba oficializada la coima en ese aspecto por ingresos que eran por el laburo, pero cifras astronómicas que no son normales para lo que era el fútbol, y que para ellos si lo eran, y creo que si, para ellos era natural y normal recibir la plata de esa manera, que no considero que esté bien".

Por otro lado, opinó que fue "innecesario" que Figueredo hablara sobre el entonces presidente de la AUF, Sebastián Bauzá. En la charla con Las voces del fútbol, Figueredo volvió a afirmar que este recibió de parte de Conmebol US$ 400 mil y que se los pagó personalmente.

En 2017 Bauzá declaró que fue el único presidente de Sudamérica que no fue investigado por el FBI en el marco del FIFAGate porque nunca se llevó ningún dinero que no le correspondía, algo que fue probado ante la Justicia.

Buysan señaló este último punto como argumento. "Más allá de la rivalidad entre Figueredo y Bauzá, que considero que Figueredo está dolido, volvió a poner un tema en la mesa donde la justicia ya se pronunció", consideró.

"A veces en el clima de la entrevista es complicado acorralar al entrevistado cuando te da la entrevista mano a mano, porque uno tiene que tratar de llevar la nota con comodidad y no con violencia, aparte se nota claramente que Julio tiene una buena relación y una cercanía con Figueredo, entonces hasta qué punto vos quebrás esa confianza", opinó, antes de hacer un resumen de la charla: "Como testimonio y momentos hubo puntos interesantes. Era un testimonio que no habíamos escuchado. Habríamos todos hecho algo diferente, pero no estuvimos ahí, y hay que ser respetuoso del lugar de cada uno".