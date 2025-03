Eugenio Figueredo dio su versión del escándalo del FIFAGate: dijo que no cometió delitos, que le pagó a Sebastián Bauzá US$ 400 mil y que salvó propiedades en Punta del Este

"Fue una sorpresa mundial (risas) porque nadie pensaba que podía suceder un episodio de ese calibre y no sabíamos prácticamente de qué se trataba. Fuimos llevados a una dependencia, con mucho respeto, a las 6 de la mañana. Al otro día nos íbamos a Rusia a hacer el sorteo del Mundial. Nos solicitaron los datos, nos dieron derecho a una llamada y llamé a mi señora, pero no sabíamos de qué se trataba", comenzó diciendo.

"Cuando terminó ese trámite fuimos a una celda que estuve en una celda de una persona, pero no me daba cuenta de lo que había pasado. Al otro día, por un micrófono, en alemán, nos decían que había una hora para caminar, subiendo a pie dos pisos. Salimos a caminar. Éramos 50, 60 personas, no conocía a nadie. Veía que me miraban, que me señalaban y pensé que se iba a poner difícil. Tenía 85 años. Al llegar a la habitación pusieron un televisor, busqué los canales, agarré uno en español, ahí estaba todo lo de la FIFA. Por eso me conocían", dijo.

"Recibí la visita de mi esposa, en FIFA le recomendaron un abogado. Cuando lo tuve, un suizo casado con una chilena, me explicó que estaba acusado por cinco ítems: uno no era delito en Zúrich, otro era el 50% sí o no, otro tampoco me podían juzgar. Quedaba la opción de ir a Estados Unidos, que era de dónde nos pedían, y respondiera por tres delitos. Al mismo tiempo, seguían insistiendo con que Estados Unidos estaba esperando nuestra decisión. Muchos compañeros se declararon culpables para ser juzgados allá. Yo era el penúltimo y no me fui. Me aguanté. Pasó el tiempo, no acepté ir a Estados Unidos y a los siete meses en una gestión hecha en Uruguay, logro que Uruguay me pida para ser juzgado acá", recordó.

"No existía ningún delito en Uruguay por lo que tuve que hacer un convenio donde lo que se buscaba era que en Estados Unidos me iban a pedir un dinero para estar en casa y preferí hacerlo en Uruguay donde tengo a mi familia y porque en definitiva soy uruguayo. Se le consultó a Estados Unidos y dijeron que la prioridad la tenían ellos, pero la Justicia suiza decide mandarme a Uruguay", expresó.

"Gracias a Dios seguís en plenas facultades físicas y mentales", le dijo en determinado momento el periodista Julio Ríos en el marco de una charla amena.

"En las caminatas empecé a averiguar qué hacer en la cárcel. Los miércoles se podían hacer visitas entre las celdas. Se podía trabajar y te pagaban semanalmente. Tenían una biblioteca, con mil libros, y uno de los chicos de la biblioteca iba a pedir traslado de cárcel y me animé a pedir para sustituirlo. Le dije que no quería cobrar nada, solo trabajar. Me autorizaron. Ese fue mi trabajo", recordó.

"Servían chocolate, te, café, bananas, fruta. Había un supermercado abajo, había que pagar, hacía una lista y me lo pagaba mi esposa. Pedí un bloc para escribir, para recordar. Eso me mantuvo mentalmente activo".

"Si hubiera ido a Estados me declaraba culpable, no había otra, pagaba una fianza y al día de hoy estaría esperando condena. Algunos que tienen casa en Miami, esperan por eso con sus familias", expresó.

"Nos acusaban de lavado de dinero que no existía, lavado de droga que no existía, asociación para delinquir que no existía, pero había que aceptarlo. Si no, ibas preso".

"Mi señora me mostraba una cara como que estaba todo bien, pero lo sufrió mucho. Le debo el 80% del trabajo que hizo que logró que faltando un día para que los suizos me mandaran a Estados Unidos, me mandaran para Uruguay. Cuando me dijeron que iba a Uruguay fue como un gol de media cancha. Me fueron a buscar los de Interpol que ya los conocía".

"De acuerdo a las denuncias de Conmebol, producto de lo que se decía que había recibido, tenía que devolver el dinero para reparar el daño. El dinero no era otra cosa que los sueldos que tenía por FIFA y Conmebol que estaba en un banco, pensé que era intocable, pero me lo confiscaron. Las últimas propiedades que había comprado, sobre todo en Punta del Este, negociamos, pero no acepté una propuesta, el fiscal Gómez vino y aceptó. 'Eso no te lo vamos a tocar', una de las propiedades que tenía. Después me agarró la feria judicial. No llegaban nunca los 60 días. Ahí me llamaron a Fiscalía que podía irme a casa y me trajeron acá".

"Me sacaron más del 10% y remataron todo en US$ 3.300.000. Remataron mal. Si me dejaban hacer las ventas a mí las vendía mucho mejor. Apartamentos que valían US$ 800 mil, US$ 900 mil los remataron a US$ 500 mil.

"Me sacaron la plata del banco, no tenía nada, no tenía rubros. Al salir me encontré con un amigo, no puedo abrir una cuenta le dije, me prestó su tarjeta y me dijo que gastara lo que quisiera, sin problema. Felizmente no le gasté nada y se la devolví".

En determinado momento de la nota, Ríos le dijo a su entrevistado: "Cuando estuviste preso" y este lo interrumpió diciéndole "detenido".

"Siempre se agranda más la historia de FIFA Gate. Lo primero que hizo Donald Trump, en su primer mandato, fue sacar a la fiscal que llevaba el caso, una señora de color. Ahí vi que cambiaba un poco lo de Estados Unidos. Cuando vine acá me di cuenta que nada había cambiado, mis amigos siempre siguen siendo mis amigos. Iba a tomar café. La gente me miraba. Nunca nadie me dijo nada públicamente".

"Al salir de la cárcel me fui a hacer una operación que ya tenía programada. Al Británico. Me mandaron a casa a recuperarme. El forense me prolongó la estadía, salir cinco días, tres días, un día. Cuando una persona es detenida empieza una máquina para sacarlo, y al final, sale", dijo.

Eugenio Figueredo dice que no cobraba coimas sino que recibía viáticos

"No hay nadie que no cobre. Las extras nuestras eran porque nos comíamos 35 días haciéndonos cargo de cosas que se tenían que hacer cargo las empresas. Yo no vivía en Montevideo. ir a todos los países, incluso en Europa. Eso era un viático, un viático que era importante. Ellos decían que era una coima. La coima no tiene pena porque te puede dar dinero para que me votes en una elección, pero eso no es una coima. De pronto con los nuevos reglamentos sí lo es".

"Nadie sabía lo que ganaba nadie. En un tema, el presidente de la AUF, el de la AFA, el de Colombia, tenían una entrada de US$ 400 mil que cobraban ellos. Depende de la importancia del trabajo que se hacía. Una cosa era controlar un partido, otra irse a otro país 35 días. Eso lo determinaba la empresa que tenía los derechos. No fue delito en Argentina ni en Perú, no fueron presos".

Consultado sobre el entonces presidente de la AUF, Sebastián Bauzá, Figueredo volvió a afirmar que este recibió de parte de Conmebol US$ 400 mil y que se los pagó personalmente.

En 2017 Bauzá declaró que fue el único presidente de Sudamérica que no fue investigado por el FBI en el marco del FIFAGate porque nunca se llevó ningún dinero que no le correspondía, algo que fue probado ante la Justicia.

Sin embargo, Figueredo dio su versión: "Cuando el fiscal Gómez me dijo 'acá es toda la verdad porque si usted miente, este convenio se anula automáticamente'. Cuando llegó a los presidentes me pregunta por los presidentes que habían tomado el dinero y le dije que eran de nueve países. '¿Y Uruguay?' 'Uruguay también' porque al presidente de Uruguay que era Bauzá le había traído yo el dinero como le trajo un montón de veces los sueldos de dos o tres meses que no cobraba y se lo traía, o lo venía a buscar a casa. Era US4 400 mil. Se cobraba eso por año. Solo los presidentes. A Bauzá se los entregué yo. Vino a buscar primero US$ 200 mil a casa y luego los otros US$ 200 mil. El único que no cobró fue el chileno", dijo en referencia a Harold Mayne Nicholls.

¿Por qué no lo constató nunca la Justicia? le preguntaron: "Porque en un careo es la palabra de uno contra la palabra de otro. Cuando terminó el juez que se quedó conmigo a firmar el acta me dijo: 'Tiene razón usted, pero no hay prueba contundente'. Sé que lo investigaron y no apareció. ¿Qué necesidad tengo de decirlo en una nota? Ya lo dije en el Juzgado. Cuando lo negó, le pregunté al fiscal si podía interrogarlo yo, pero el abogado de él dijo que el que preguntaba era el fiscal. Me hubiera gustado preguntarle".

"Yo nunca creí que cometí un delito, me pagaban por trabajar, si no iba, no me pagaban. Es claro. Si pudiera volver para atrás trataría de evitarlo por lo que pasó con mi familia", concluyó.