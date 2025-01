Federico Buysan se recuperó de una fractura de peroné y lo celebró en sus redes: "En tu cara, verano"

En una entrevista con Algo contigo contó que durante un partido con amigos se le "trancó el pie con el pasto". "Doblé el tobillo, se me apoyaron de atrás sin querer tratando de pasar a buscar la pelota y ahí caí con el cuerpo arriba. Sentí como un latigazo y un dolor fuera de lo normal. Ahí me saqué el zapato, me traté de parar para tratar de apoyar pero ya no pude hacerlo”, recordó.