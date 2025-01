El accidentado cierre de año de Federico Buysan: se fracturó el peroné jugando al fútbol y así lo mostró

"No jodan que no hay que hacer deporte a los 52 años, jugamos todo el año y no tuve un esguince, las cosas pasan, cuando pasan. No pienso dejar de hacer las cosas que me dan felicidad, por temor a lastimarme. Ligue mal!! Punto. Fractura de peroné jugando al futbol en un partido que disfruté pila con un montón de gente conocida. Me tocó y joderse", detalló el también periodista de Telemundo.