Radio El Espectador suma más nombres para su transformación a radio deportiva y se lleva a otra figura de Sport 890

Además de estos nuevos nombres, hay dos programas que ya están al aire en las emisoras del grupo Magnolio, dueño de El Espectador, que estarán en la grilla que se estrena en febrero de 2025: Tuya y mía, conducido por los hermanos Lali y Diego Sonsol, y Locos por el fútbol, que pasará de Del Sol FM a esta emisora.

Federico Buysan contó cuando Magnolio lo fue a buscar en 2017

1667846873835.webp Federico Buysan Captura de pantalla del Instagram de Federico Buysan

Este jueves Montevideo Portal publicó una entrevista del periodista César Bianchi a Federico Buysan, en la que relató que en 2017, cuando se estableció el Grupo Magnolio, fue contactado para sumarse a su proyecto por uno de sus responsables, Iñaki Abadie.

"En el 2017 me llama Iñaki para una reunión, y me dice: 'Queremos armar una radio deportiva, con (Alberto) Sonsol y contigo'. Y me sacudió", contó Buysan. "Me hizo una propuesta, lo pensé, pero yo estaba muy cómodo en Sport. Estábamos en un buen momento de la radio, con Martín Charquero en el comentario; estábamos muy firmes, liderábamos. No me pareció oportuno, y la radio deportiva no se hizo", agregó el periodista deportivo.

Buysan contó que ahora volvieron a contactarlo y que desde Magnolio le dijeron "la radio la hacemos solo si venís vos".

"La verdad es que me agarran en otra etapa. Las cosas que me dijeron me fueron convenciendo, empezamos a coincidir en un montón de nombres de gente, de equipos, de cómo armar la radio, de los objetivos que ellos querían", contó.