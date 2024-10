La despedida de Federico Buysan de Sport 890: "angustia y alegría a la vez"

La despedida de Federico Buysan

En el comienzo de 100% deporte, el periodista recordó que llegó a la Sport "con 25 años y mi vocación que es el periodismo deportivo, y el camino me regaló más de lo soñado. Me tocó vivir mucho desde el disfrute en una carrera en la que esta radio me permitió crecer".

"Los finales no siempre son tristes, muchas veces nos toca irnos de los medios por decisión de otro, y hoy es por decisión personal, por una propuesta que me llegó", concluyó antes de empezar con el desarrollo del programa.

El mensaje de Federico Buysan al final del programa

"Es una sensación muy especial en la que estoy viviendo. Yo me podría haber quedado acá toda la vida, y me voy feliz, pleno, no me voy por una discrepancia" dijo Buysan al final del programa para despedirse del ciclo y del medio en el que trabajó 27 años, desde su apertura en 1997.

"El trabajador siempre está pronto para recibir un mensaje negativo de su jefe, siempre el empleado espera eso, es la ley de la vida. Y cuando uno toma una decisión de este estilo, de decir 'el año que viene me voy a otra radio', uno se siente con culpa. Y es curioso, porque del otro lado te pueden decir fríamente 'te tenés que ir'. Y hoy me da tranquilidad saber que me voy con dolor de gente que me ha dado el mayor respaldo", agregó.

"Estoy contento porque me puedo despedir al aire, con mis compañeros, me puedo emocionar", expresó Buysan. "Yo soy de la casa, acá me crié, en esta radio me casé, tuve mis primeros hijos, me separé, me volví a enamorar, tuve más hijos. Es un trabajo, pero a veces uno le pone más sentimiento. Y quiero agradecer a esta casa, me voy con el deber cumplido y con mucho más que los sueños que tenía. Jamás soñé con la carrera que hice. Capaz para algunos soy espantoso, pero mi trabajo lo hago lo mejor posible y trato de dar lo mejor. Creo que mal no me ha ido", cerró, emocionado