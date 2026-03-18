La IA "resucitó" a Val Kilmer y el actor, muerto en 2025, estará una nueva película: así se ve en las imágenes divulgadas

La idea de que en algún momento la Inteligencia Artificial generativa empezará a utilizar las imágenes de actores fallecidos para hacerlos protagonistas de nuevas películas parecía algo que iba a tardar un poco más en llegar. Sin embargo, ya es un hecho: este miércoles se divulgaron las primeras imágenes de As deep as the grave (Tan profundo como la tumba), que trae de vuelta "a la vida" al actor Val Kilmer.

Kilmer, que murió a principios de 2025 por un cáncer de garganta, había sido elegido cinco años antes para interpretar al padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano en la mencionada película, pero el actor no pudo ni pisar el set debido a las complicaciones de su enfermedad.

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“Era el actor que yo quería para este papel”, dijo el guionista y director de la película, Coerte Voorhees, a ese medio. “ Estaba muy pensado alrededor de él. Se apoyaba en su herencia nativo americana y en su vínculo y amor por el suroeste. El otro día estaba mirando una hoja de llamado y lo teníamos listo para filmar. Simplemente estaba atravesando un momento médico realmente muy duro y no pudo hacerlo”.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cgkg17m6r2jo Val Kilmer fue diagnosticado de un cáncer de garganta en 2014 y quedó con secuelas en su voz. Getty Images

“Su familia repetía lo importante que les parecía la película y que Val realmente quería ser parte de esto”, agrega Voorhees. “Él realmente pensaba que era una historia importante y quería que su nombre estuviera asociado. Fue ese apoyo el que me dio la confianza para decir: bueno, hagámoslo. A pesar de que algunos puedan considerarlo controversial, esto es lo que Val quería”.

Así las cosas, con la anuencia de los herederos del intérprete, Kilmer es parte del elenco a partir de la reconstrucción de su figura con IA generativa de última generación.

La película cuenta la historia real de los arqueólogos del suroeste Ann y Earl Morris, y narra sus excavaciones en el Cañón de Chelly, en Arizona, en su intento por rastrear la historia del pueblo navajo. El elenco también está integrado por Abigail Lawrie, Tom Felton (el Draco Malfoy de las películas de Harry Potter), Wes Studi y Abigail Breslin. Según Variety, la versión IA de Kilmer aparecerá en “una parte significativa” de la película terminada. El proyecto utiliza además imágenes de Kilmer en su juventud, muchas proporcionadas por su familia, como material de sus últimos años para mostrar a su personaje en distintas etapas de su vida.

La tecnología también recupera la voz de Kilmer, que en los últimos años se había visto dañada por una operación quirúrgica en la tráquea.

"Este personaje histórico reflejaba la condición real de Val cuando padecía cáncer de garganta. Y en lo que respecta a la voz, esto es una oportunidad muy singular para que el personaje refleje la condición que el actor realmente sufría, creando así una especie de puente”, indica el director.

Según los productores de la película, la producción se basó en las pautas del sindicato SAG y compensó al patrimonio de Kilmer por su aparición.

En un comunicado, la hija del actor, Mercedes Kilmer expresó su conformidad con la decisión, que aseguró es coherente con la actitud de su padre frente a las nuevas tecnologías.

“Siempre miró las tecnologías emergentes con optimismo, como una herramienta para expandir las posibilidades de la narración”, dijo Mercedes Kilmer. “Ese espíritu es algo que todos estamos honrando en esta película en particular, de la cual él fue una parte integral”.

Esta "resurrección" no es la primera vez que la llegada de Kilmer a la pantalla recibe ayuda de la IA. Para su última aparición en el cine, una escena en Top Gun: Maverick donde retoma su icónico personaje de Iceman, se asoció con la desarrolladora Sonantic para poder construir una voz más clara y precisa impulsada por IA. En ese momento, Kilmer ya había sido intervenido y el habla se le dificultaba.

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“Como seres humanos, la capacidad de comunicarnos es el núcleo de nuestra existencia y los efectos secundarios del cáncer de garganta han hecho difícil que otros me entiendan. La posibilidad de narrar mi historia, con una voz que se siente auténtica y familiar, es un regalo increíblemente especial”, había dicho en ese momento.