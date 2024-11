La angustia de Carlos Perciavalle por los embates de su vecino: "Estuvo a punto de matarme, no pudo porque soy muy difícil"

Fuertemente angustiado recibió a El Observador para conversar sobre este momento difícil que le ha tocado vivir: " Soy un hombre que por suerte siempre tiene una ganas de vivir, un entusiasmo, una fe. Por suerte tengo una memoria maravillosa, pero desde que se instaló un señor vecino muy desagradable, aquí a la derecha de mi casa y yo le fui vendiendo parte de mi propiedad hasta que le vendí esta casa como... ¿Nuda propiedad se llama? Que yo la puedo seguir utilizando hasta el día que me muera. Espero que sea dentro de muchísimo tiempo aunque él quiera cortar ese momento, quiere que llegue lo antes posible, por eso me ha vuelto absolutamente loco. Primero que no ha cumplido con nada de lo que dijo, me han cerrado la puerta de acceso por donde entraba el tractor a cortar el pasto, que yo le pagaba a este hombre porque este era el arreglo que había hecho, que él venía cortaba el pasto cuidaba el jardín y yo le pagaba cada vez que venía", dijo.

Exactamente eso. Yo antes bajaba con el auto, ustedes han venido mil veces acá, venía caminando hasta esa puerta y ahora no, ahora me cerró. Cuando yo estaba en Buenos Aires aprovechó que me fui a Buenos Aires y me cerró, me puso troncos, me puso alambre, alambró absolutamente todo y yo estoy como preso. Tengo que entrar por el fondo, por un barrial. Cuando vino la policía porque yo fui a hacer todas las denuncias, la policía me dijo ¨mire, yo acá no me quedaría". Porque estrelló el auto contra no sé qué... Es casi imposible pasar por ahí.

¿Por qué no tiene luz, si el contador estaba a su nombre y usted fue quien trajo la luz a esta zona hacer más de 50 años? ¿Le cortaron la luz?

Me cortó la luz. Primero hizo una llamada a la UTE para decir que quería cambiar el nombre del contador, cosa que parece que se hace, que es habitual, siempre que no haya deudas y yo no tenía deudas con la UTE. El contador estaba a mi nombre y lo cambió de lugar, lo corrió no sé cuántos metros más para allá, hacia el terreno del vecino y yo estuve 9 años pagando la luz de medio campo de él, la pagaba yo. Todo el mundo me decía pero Carlos no es posible. Me decía mi hermana, yo tengo una casa en Montevideo y pago tanto, vos no podes estar pagando $25.000 por mes de luz. Hubo meses que pague mil dólares de luz, porque estaba pagando a este señor que no quiero ni nombrar.

¿Cuál sería el problema en nombrarlo?

Aunque ya todo el mundo tendría que nombrarlo para que supieran cuando lo encuentren por favor crucen la vereda, porque ese es capaz de cualquier cosa. A mí estuvo a punto de matarme, no pudo porque yo soy muy difícil y a pesar de que me pueda deprimir y a pesar de que mi trabajo sea hacer reír, que justamente el opuesto de cómo me siento, lo hago igual y lo hago con unas ganas que son quizás los últimos momentos en que me olvido de esta situación en la que me ha obligado a vivir este señor al que no quiero adjetivar. Él solo es un hombre, es un adjetivo descalificativo espantoso, que yo no quiero repetir porque hay acción penal, hay acción civil y hay abogados que están trabajando. Para cortarte la luz, te la cortan en un minuto, para volver a ponértela tenés que esperar 10 años. ¿Este es el Uruguay en que yo crecí, en el que vivo, del que fui exponente en el exterior en más de una oportunidad? He hablado con todo el mundo, con el Presidente de la República [Lacalle Pou], con Pedro Bordaberry, a quien le agradezco porque inmediatamente me contestó y se puso a trabajar, con [Enrique] Antía, el intendente de Maldonado, con [Jorge] Barrera, mi propio abogado [Guillermo Ahlers] que es la persona mas maravillosa del mundo, más honesta, que está trabajando en este tema, a darme una mano, pero una cosa es dar una mano y otra cosa es conectar un cable. Un día lo desconectaron y ahora para volver a conectarlo hay que esperar un mes, o un año, o 10 años y tengo que estar con vela, tengo que estar a oscuras. Ahora está volviendo una parte de la luz de la casa. Esta es una casa grande, yo tengo familia que me viene a visitar en verano y no lo puedo traer a vivir en una casa sin luz. Pero bueno este es el estado en el que yo estoy.

¿El corte de luz fue de un día para otro?

Fue de un día para otro, según tengo entendido, el abogado Guillermo Ahlers sabe absolutamente todo, él estuvo acá y está todo el tiempo al lado mío y tiene un expediente que es un alto así. Ayer tuve que ir a Maldonado a comprar materiales para que me pongan la luz, gracias a Azul García Uriburu [la vecina], una extensión provisoria no sé por cuánto tiempo. No es la que necesita la casa pero por lo menos voy a tener algo de luz. Para cortarla la cortan de un día para otro, para ponerla puede tardar 10 años. Este es el Uruguay en el que vivimos, esta es la justicia que decimos, de la que nos sentimos orgullosos los uruguayos cuando nombramos a la Suiza de América. Esta no es la justicia que yo espero y creo que tiene que tener mi país. Me la cortás un día, me la devuelves en un día y si te cuesta una fortuna, arreglatelas. Pagala, porque para eso la tenés. La UTE la tiene, que la pague. Me la cortó en un día, me la devuelve en un día y que me deje a mí hacer mi trabajo tranquilo y vivir felizmente como he vivido hasta ahora.

¿Por estar a oscuras te caíste hace pocos días?

Me caigo todo el tiempo y ahora estoy muy dolorido de la rodilla, hasta ahora iba al sanatorio Mautone, más o menos me la arreglaban, y quiero agradecerles al [personal del] Mautone porque se han portado con una generosidad conmigo increíble. La vez que llamé a una ambulancia no pudo entrar. Si llueve no podés entrar. Si llueve tengo que hacer 200 metros en el barro caminando y ahí con todos los desniveles, con piedras, con cosas, es muy fácil caerse, todo el mundo se cae. Los de policía que vinieron cuando fui a hacer la denuncia, que chocaron el auto porque no podían salir, se habían embarrado, me dijeron: "Mire Carlos, ¿quiere que le diga una cosa? yo no me quedaría acá". Pero yo le voy a decir a la policía y a la UTE, que aunque sea con un fósforo en mi casa, porque me asiste la ley, me voy a quedar.