La sorprendente respuesta de Martín Ligüera sobre si dirigirá o no el partido del domingo ante Cerro Largo por el Torneo Apertura

Consultado sobre si dirigirá el partido del domingo contra Cerro Largo, en el Ubilla de Melo, por la décima fecha del Torneo Apertura, Ligüera expresó: "No tengo la confirmación, no sabría responderte, no lo tengo confirmado. Internamente di mi punto de vista de cómo voy a proceder".

Luego surgió la posibilidad de estirar el interinato de Ligüera hasta fin de año para poder ahí contratar a Pablo Repetto.

También asoma el nombre de Alexander Medina, si se desvincula de Talleres de Córdoba, en otra operación que no será inmediata.

El nombre de Marcelo Méndez encontró alguna resistencia en la interna dirigencial y además, el DT busca una nueva salida al exterior.

"Qué este dirigiendo hoy acá nadie lo esperaba, había que venir, como todos saben era el que tenía la licencia pro en el club y me tocó la responsabilidad de venir acá. No logramos el resultado que esperábamos. Es un grupo muy, muy difícil, pero el entrenador que venga tendrá la responsabilidad de pelear el grupo porque si bien el resultado fue grande, quedan cinco partidos todavía. Las chances están intactas", expresó el floridense.

El análisis de Martín Ligüera de la goleada sufrida por Nacional en Copa Libertadores

"En el primer tiempo, el plan de juego se llevó a cabo muy bien, tuvimos nuestras posibilidades. Obviamente sabíamos que Atlético Nacional iba a ser protagonista e iba a tener la pelota, pero nosotros tuvimos posibilidades que no pudimos concretar. El gol sobre el final nos pegó bastante. En el segundo tiempo nos hicieron un gol de arranque y se hizo cuesta arriba. Nada que reclamarle a los jugadores. Si nos quedamos con la actitud del primer tiempo y los momentos que tuvimos para asociarnos, no fue un paso grande, pero se vieron cosas. Me gustó la actitud. El resultado pega porque no esperábamos perder 3-0. Hay que mirar para adelante", manifestó.

"Sabíamos que ellos llegaban con mucha gente, queríamos fortalecer la zona media con tres volantes (Jeremía Recoba, Christian Oliva y Luciano Boggio), los controlamos bastante bien. Obviamente que ellos iban a venir y tener sus posibilidades, sabíamos que íbamos a sufrir el partido", agregó.

"Cuando ellos tuvieran la posesión, la idea era interceptar alguna y poder apostar a las diagonales de Eduardo. Tuvo una que salimos de contra, controló hacia la derecha y le salió al medio el tiro. Si no recibíamos ese gol sobre el final del primer tiempo, el partido hubiera sido otro, eso cambió totalmente el partido", dijo.

"Atlético Nacional no me sorprendió, es un equipo que está armado para pelear la Copa Libertadores, para ganarla. Nosotros no estamos en un buen momento, hay que ser realistas", sostuvo Ligüera.

La razón de la ausencia de Nicolás López

"Lo de Nico fue una decisión técnica, nada más, no hay nada extraño", dijo Ligüera sobre la figura de Naciona, Nicolás "Diente" López que el domingo fue suplente ante Juventud, entró y no aportó nada, y que este miércoles ni pisó la cancha ante Atlético Nacional.