El fuerte testimonio de la hincha de Peñarol que recibió una pedrada en los graves incidentes de parciales de Cerro: "Un poco las ganas de ir al fútbol se me fueron"

“Hoy estoy bien, me duele por momentos. Y ahora a esperar a que pasen 10 días para que me saquen los puntos”, señaló.

La hincha carbonera señaló que va al Campeón del Siglo desde que se inauguró y que el domingo cuando llegaba al estadio escuchó por la radio que había incidentes.

Agregó que el impacto la tomó desprevenida. “Sí, estaba mirando el partido y me dieron la pedrada o no sé qué era”. Nunca perdió el conocimiento. “Ni me desmayé, ni nada”, señaló.

Destrozos en baños del Campeón del Siglo en el partido Peñarol vs Cerro Destrozos en baños del Campeón del Siglo en el partido Peñarol vs Cerro

“Fue un impacto, sentí el golpe, y quería ver si me había cortado, si me salía sangre, y ahí me ayudo la gente, me llevaron los socorristas y me llevaron a la ambulancia y ahí me atendieron muy bien” comentó.

Tras ser atenida, llamó a un familiar para que la fuera a buscar. “Llamé a mi hermana porque estaba el auto ahí, y lo iba a dejar tirado, y después porque iba a tener que esperar a una ambulancia”.

Consultada por si iba a volver al fútbol, dijo: “Con Cerro no voy ni loca”.

whatsapp-image-2023-10-07-at-18-17-40-jpeg..webp Tribuna Henderson del Estadio Campeón del Siglo Leonardo Carreño

También habló del lugar que eligió en la tribuna. “Yo me ubiqué mal, me ubiqué muy contra la Guelfi y me tendría que haber ubicado más en la Henderson en el medio”, expresó.

“Jamás me imaginé, pero son cosas que pasan y me tocó”, agregó.

Sobre volver al fútbol y los partidos de Peñarol, dijo: “Un poco las ganas se me fueron, pero voy a tratar de ir”.

“Cuando Peñarol es visitante prefiero elegir a cuál voy y a cuál no”, agregó Anita, quien señaló que también es socia de Wanderers, como su familia, y que cuando juegan ambos equipos "se complica".