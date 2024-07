Caso Lotocki: dura respuesta de la justicia argentina contra Raphael Dufort

A propósito de esta resolución judicial contra el procesado Lotocki, El Observador conversó con el artista Raphael Dufort , que se encuentra residiendo en Barcelona: "No me sorprende que esta resolución judicial sea para seguir cubriendo a un personaje siniestro, como es Lotocki. Todos los que tenemos esta porquería en el cuerpo vamos a morir, porque es como una bomba de tiempo. Un día te aparece un bultito en el pie, al otro día, el bulto se corre a la espalda, y a la semana lo tenés instalado en el torrente sanguíneo. Yo tengo los riñones desechos, los médicos al día de hoy no pueden determinar qué tengo en el cuerpo, qué me metió Lotocki, este producto no se puede sacar en su totalidad, y como es algo extraño el cuerpo se defiende como puede y trata de expulsarlo. Eso conlleva que estoy y estaré toda la vida con medicación muy fuerte, porque este proceso es doloroso y el cuerpo lo sufre", dijo.

Otro montaje, pero esta vez quedó en evidencia, es tan grosero como se lo quiere proteger a este delincuente. Me citó la fiscalía en febrero o marzo, yo me tomé un avión desde Barcelona a Buenos Aires, me gasté 1600 euros para ir a declarar y ni siquiera me tomaron mi declaración. Tuve que soportar las declaraciones injuriosas, faltando a la verdad de los abogados de Lotocki, y nunca me tomaron mi declaración. Me hicieron ir inútilmente. Este fallo es un vergüenza y esa instancia de citación, una falta de respeto a un denunciante, porque no me pasó a mi solo. Fue tan negativo ese viaje que volvió a perjudicar mi salud física y emocional. Volví y tuve que ser internado en Barcelona, un montón de exámenes y otra vez los médicos se sorprendieron porque no saben que hay ahí adentro de mi cuerpo y como combatirlo. Todos los que tenemos este producto empezamos a tener problemas a los años, algunos enseguida y otros a los años, pero todos vamos a tener problemas. Hay muchos y muchas famosas y personalidades de todos los ámbitos, que comenzaron a padecer lo mismo que llevo años transitando. Se van a acordar de mi toda la vida, porque no hay manera de saber que es éste nefasto producto y como combatirlo. Gangrenas, diabetes, cálculos renales, insuficiencias, coágulos, yo tuve hasta sangrados por el pene, tuve un cálculo de 8 milímetros, no sabes lo que es estar con diarrea pura, por los medicamentos que te estrujan.

Su abogado declaró hace pocas horas que Lotocki era un asesino. ¿Cómo tomó usted estas fuertes acusaciones?

El Dr. Casorla está convencido de lo que dice, y ya me había advertido que este escenario era posible, por como venia la causa. Que estaba lleno de irregularidades y de desprolijidades. Yo creo que acá hay una intención de cerrar esta causa lo más rápido posible y la prescripción de los delitos, era la más rápida. Lo que para los ojos de cualquier ciudadano es inaceptable, porque este señor es siniestro. Lo que nos hizo fue decretarnos la muerte en vida. Tan fuerte es la repercusión internacional de este caso, que no hay antecedentes de un médico, que estudió para proteger la salud y salvar vidas, de haber provocado tanto daño a la salud de decena de personas y no sabemos si nos son cientos o miles, porque todo el accionar de este peligroso personaje esta plagado de irregularidades administrativas, legales y no respetó las buenas prácticas profesionales.

¿Decidiste irte por esta situación?

Sí, en parte me vine a España por temas laborales y profesionales, y en parte para tomar distancia de todo lo mal que he pasado, todo este tiempo espantoso que me tocó transitar, y que también han transitado muchos y transitarán muchos más. La mayoría de las víctimas con las que he hablado les ha pasado lo mismo. Lotocki te hacía cosas en el cuerpo que nunca había consultado ni propuesto, él se sentía un ser superior con el poder hacer lo que se le ocurriera, hasta de destruirte y ahora se hace el desentendido.

Tuviste reuniones con productoras. ¿Hay idea de llevar esta historia a la pantalla?

Hay varias propuestas, para distintas plataformas como Discovery, Netflix, StarPlus, Amazon, este es un caso testigo, es un caso único que puede enseñar mucho. Tuve una reunión por un proyecto de contar mi historia para la televisión europea, hay otro proyecto para una serie sobre el daño ocasionado a las víctimas, hay una productora americana con un proyecto también. El Dr. Siniestro, como podría llamarse la nueva serie, está acaparando la atención en muchas partes del mundo, y lo que más les llama la atención a los productores extranjeros es la actuación de la justicia Argentina, que parece ciega. Al menos en esta oportunidad, podría estar a la altura de esta situación y procurar que le caiga todo el peso de la ley y se comience con la reparación a las víctimas por los daños ocasionados.