David Grinberg: superación y disciplina en la carrera contra el cáncer

Selección Estos son los 15 mejores libros del siglo XXI según The New York Times Review of Books

El libro lo escribí en el hospital. Mi escritorio era el cuarto del hospital. Saqué primero la versión en portugués y ahora publico el libro en español, actualizado.

Decís que está actualizado ¿qué le agregaste?, ¿cambiaste algo de la primera versión?

Cuando uno escribe un libro todas las veces lo lee quiere cambiar algo. Pero lo que tiene diferente acá es que tiene el capítulo de la remisión y la cura, que no tenía antes. Entonces, el libro en sí es lo mismo, el contenido principal, pero añadí este capítulo final.

Empezaste a contar tu historia con este final y ¿cómo ves la devolución de los lectores?

Ha sido sorprendente. Acá en Uruguay estoy muy contento con la buena recepción. Es un libro que cuenta una historia real, de una persona real que pudo superar una enfermedad basándose en las enseñanzas de experiencia de la vida. En mi caso fue del deporte que me apalanqué ahí, me apoyé en lo que el deporte me entregó toda la vida, me enseñó y las apliqué para transitar y superar esta enfermedad. Es un libro que ha inspirado a mucha gente, ha hecho con que mucha gente repiense un poco algunos conceptos, algunos comportamientos y se apoye en mi historia para salir adelante. Tengo un instagram del libro y me llegan mensajes todo el tiempo. Creo que de alguna manera está cambiando la vida de las personas y para mí si cambia la vida de una persona, ya cumplí con el propósito del libro.

¿Además tiene un componente social?

Sí, toda la recaudación de este libro no va para mí, todo el derecho de autor, es todo donado a la fundación Forsaleu. Ellos necesitan de ayuda para apoyar a pacientes con linfoma, que fue la enfermedad que tuve, y leucemia, que quizás no tiene la suerte que tuve, o la fortuna que tuve de poder hacer un tratamiento adecuado, de tener las condiciones del entorno, para transitar. Creo que es una manera de devolver la fortuna que tuve yo a quien necesite.

David Grinberg Foto: Leonardo Carreño.

Vos corriste varios Ironman, ¿cuánto es de entrenamiento y cuánto es de mente? Y la misma pregunta te la hago para transitar la enfermedad.

La gente que hace Ironman dice que el entrenamiento son 90% físico y 10% mental, mientras la carrera es 90% mental y 10% físico. Y creo que acá, para transitar la enfermedad, fue mucho más una fuerza mental. Yo tengo hábitos saludables desde siempre y siempre tuve una buena condición física, que claramente ayuda a transitar la fuerza y la agresividad de la medicación, de la quimio, todo eso es muy fuerte. Sin embargo, el tema es en la cabeza porque mientras sucede todo eso, pasan muchas cosas que si no tenés la fuerza mental no lo aguantás. Son situaciones psicológicas, es como estar en una carrera larga y uno tiene que saber cómo manejar eso. En la enfermedad igual, es una montaña rusa en donde hay momentos que decís: “me duele todo, ya no aguanto más, no quiero más”, pero uno dice, “no. Vamos, porque no queda otra”. Y el libro habla de ese paralelo, o sea que hay momentos que uno tiene que tener disciplina. A veces me despierto a las 5 o 6 de la mañana para entrenar todos los días y lo hago porque me gusta, o porque mi entrenador me dice que tengo que ir. Esa disciplina, esa resiliencia, saber convivir con el dolor, saber que vamos a llegar, que es necesario pasar por eso porque al final vamos a cruzar la línea de llegada. Entonces todas estas enseñanzas y sobre todo por la parte de resiliencia mental fue importante para pasar por todo eso. Hay situaciones muy específicas en el tratamiento donde se siente abatido, por ejemplo cuando se cae el pelo.

El libro es una inspiración a quien transita un desafío que la vida nos impone, en mi caso fue una enfermedad El libro es una inspiración a quien transita un desafío que la vida nos impone, en mi caso fue una enfermedad

¿Y cómo lo procesaste? Después que decidiste escribir, ¿cómo te imaginabas que era similar a un Ironman?, ¿cuándo te llegó a ese descubrimiento?

Ese descubrimiento me llegó por la habilidad de mi médico. Fue él el gran responsable. La verdad que soy periodista, siempre tuve ganas de escribir un libro, pero nunca supe de qué. Y cuando el día uno, cuando descubro la enfermedad y que viene mi médico y me dice que lo que vamos a pasar hacia adelante es un Ironman y vos ya sabés lo que es transitarlo, lo que es entrenar y entrenar. Entonces lo que me pidió: “todo lo que hagamos hacia adelante lo apalanques en lo que ya conoces y sea un buen atleta, sea un buen alumno porque eso te va a facilitar a pasar por todo”. Cuando me dice eso, mi cabeza hace un clic y es decido empezar a escribirlo. Era combinar esta experiencia que conozco, con esta historia que va construyéndose que no conozco y como eso puede ir ayudándose a hacer este espejo y el libro nace ahí y es así que narro todo lo que pasa.

El libro parece también haber colaborado en esa recuperación, ya que debías concentrarte en la escritura y no en otra cosa.

Para mí, escribir el libro fue una ocupación. Imagínate que yo me quedaba solo en la habitación. La rutina de la habitación, de estar entrenando en su hospital, era, no sé, a cada hora entrar a los enfermeros porque tenían que sacar sangre, medir la presión, y tomar la pastilla, y llevarle a un examen, no sé. Había momentos que no pasaba nada, no sucedía nada, entonces ponía a trabajar y el libro fue la manera de ocuparme y tener algo en la cabeza. Tener este compromiso fue increíble porque pasaba el tiempo, y lo que más queremos en esa situación es que pase el tiempo. Tener una ocupación cuando te pasa algo así o cuando vivís algo así, es clave. Porque si no, la mente empieza a ocuparse de cosas que no ayudan.

¿El ejemplo puede ser llevado a cualquier cosa que te ocupe tiempo e implique un compromiso?

Sí, por eso digo que el libro es una inspiración a quien transita un desafío que la vida nos impone, en mi caso fue una enfermedad, pero puede ser la búsqueda por un trabajo, o cualquier otro desafío importante que la vida nos impone para superar o para facilitar el tránsito de ese desconocido. Ese es el gran mensaje del libro que fondo. En mi caso fue el deporte y la enfermedad. Entonces las enseñanzas que podría dejar a alguien, los tips, en mi caso fueron tres. Lo primero es creer en los médicos y en la medicina, creo que hoy en día hay tratamiento para todo, hay solución médica para todo, y creer en el médico es como creer en el entrenador, creer en el maestro, creer que aquella persona que te dice lo que tenés que hacer, sabe y está seguro. Lo segundo es acercarse de gente que te quiere. Es un momento que uno necesita de cariño, sea los familiares, sea los amigos, los colegas, lo que sea, pero sentirse apoyado. Y tres, tener una ocupación, hacer algo, tocar un instrumento o algo que te ocupe para que no te quede volando la cabeza con esas cosas.

David Grinberg Foto: Leonardo Carreño.

¿Estabas convencido que llegabas a este final de libro y a tu recuperación?

Siempre fui muy optimista y siempre tuve claro que el final del libro iba a hacer otro Ironman. Eso nace de mi colega, que era mi jefe que se sensibiliza y dice “David, vas a salir y vamos a hacer el Ironman”. Entonces yo sabía que el fin de la historia iba a ser cruzado la llegada, pero para llegar ahí faltaban muchas cosas. Y también fue para mí una motivación, decir que quería porque quería probar a Dan que íbamos a hacer eso. Entonces, no quedaba otra. Pero a lo largo del tratamiento, hay varias ocasiones que dice, cuando tu cuerpo ya está más debilitado, cuando no te sientes bien, empezás a bajar y decir “no sé si llego”. Además, yo nunca supe por qué tuve la enfermedad y los médicos tampoco, no sé si sabían o no, pero no me dijeron. Y pensaba que era la locura de entrenar para el Ironman, me acuerdo que los médicos dijeron no tenía nada que ver con entrenar y cuando Dan me invita y me trae este desafío, dije “es todo lo que necesito”.

¿El no saber la causa te quedó dando vueltas o soltaste ya?

Solté. Tengo una vida sana, sé lo que hace bien y lo que no hace bien, así que normal. Una cosa que me apalancó mucho es que en el final del tratamiento yo hice el trasplante de médula y fue porque, según mi médico, eso era la garantía de que nunca iba a volver. El protocolo de mi tratamiento no es claro si se debe o no hacer trasplante. Ahora tengo trauma. Durante el período de remisión o incluso después cuando me agarra una gripe o algo un poquito más fuerte y me pongo nervioso. Hasta hoy me guardo mucho, un día con mucho viento y frío, entreno en casa o en el gimnasio.

Queda clarísimo en el libro la ayuda que puede brindar el deporte.

Yo creo que el deporte es una terapia. Para niños el deporte es un complemento a la educación escolar, que te entrega enseñanzas que quizás la escuela no brinda. Para mí es parte de la formación de una persona a hacer deporte por la parte de salud, de desarrollo, etcétera, pero también de esos conceptos que hoy cada día es más difícil decir a un chico que hay que saber perder, hay que trabajar en equipo, que hay que tener disciplina, hay que respetar al entrenador, etc. Luego, de adulto, a me parece que es una actividad que te permite tener otras conexiones. En mi caso, por ejemplo, el deporte, es donde estoy conmigo mismo, donde no tengo presión. Es un momento muy rico en términos de producción. Producción en el sentido de que muy a menudo, mientras hago deporte, me viene una idea. Muchas ideas que tengo para mi trabajo, para mis cosas las tengo mientras estoy entrenando.

¿Y cuál es el vínculo entre tu caso y, en general, con la salud mental?

El deporte te permite viajar un poco de la realidad, salir un poco de la realidad y tener esta conexión con uno mismo, tanto a nivel de prevención, cuanto a nivel de remediación. Si tengo un problema, creo que el deporte te puede ayudar. Hacer deporte porque es un lugar donde puedes tener la tranquilidad para pensar, etc. Y también te previne a tener problemas porque quizás te vas más sano o la salud mental te ayuda. Recuerdo que mientras estaba igual hacía mi deporte, salía a caminar por el pasillo del hospital iba con el carrito que estaba en el cuadro de la quimio y en mi cabeza eso era mi entrenamiento. Inclusive lo hacía tan a menudo que las enfermeras me regalaban una bebida como en las carreras. En mi cabeza yo estaba entrenando.

¿Cómo estás manejando los comentarios del libro en tu Instagram?

Eso ha sido algo que me genera varios sentimientos. Por un lado nunca pensé que el libro podría tener esta repercusión. La gente me consulta como un referente. Y tengo gente que se recuperó y otras que fallecieron. Son situaciones que lo estoy viviendo como una misión e intento cumplir con ello.

El libro

David Grinberg: Rutina de hierro

Acostumbrado a las duras carreras de triatlón de larga distancia, David Grinberg se vio obligado a superar otro gran desafío en su vida: un cáncer agresivo que le hizo ver la muerte de cerca.

David Grinberg Foto: Leonardo Carreño.

Alentado por las enseñanzas del deporte, David transformó la sentencia de muerte en una afirmación de vida para superar la temida enfermedad y probar que realmente es un "Ironman".

Con mucha resiliencia, optimismo y apoyo de sus seres queridos enfrentó dolorosas sesiones de quimioterapia, transfusiones de sangre y un trasplante de médula en la cama de un hospital que remplazaron su rutina de corridas, natación y ciclismo durante meses.

Joven, casado, padre de dos hijos, con un cargo importante en una empresa de relevancia, David Grinberg relata en Rutina de hierro su historia personal para que otros que estén transitando una situación similar, o sus familiares que los sostienen, puedan sentirse comprendidos y obtengan fuerzas de estas páginas para seguir adelante y llegar a la meta: la sanación.