Pepe Cibrián demandó por calumnias e injurias al productor uruguayo Raphael Dufort

Ayer se difundió una denuncia presentada por el director de teatro argentino Pepe Cibrián Campoy en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 17 de Capital Federal en Buenos Aires que decía "Póngase en conocimiento de Raphael Dufort Álvarez y Larriera y de María Raquel Hermida Leyenda, de la imputación que ha sido presentada ante este órgano colegiado y, en la que resultan la parte imputada; asimismo, se les hace saber que, en tanto no designen defensa particular, serán asistidos técnicamente por el defensor oficial".

Dufort actualmente vive en España, donde decidió radicarse para realizarse distintos tratamientos médicos, en procura de mitigar las consecuencias de las intervenciones del cirujano plástico Aníbal Lotocki, que le han provocado varios problemas a su salud y además transita una insuficiencia renal posiblemente derivado de los productos inyectados por el falso cirujano plástico, hoy preso con una condena de 8 años.

En conversación con El Observador Dufort comentó: "Me estoy enterando por vos que he sido denunciado, no estoy al tanto, esperaré la notificación y hablaré con la doctora Hermida para saber de que se trata. Me he tenido que alejar de Uruguay por mi salud, estoy haciendo distintos tratamientos y terapias para seguir transitando con mi vida acá en España, por los problemas que todo el mundo sabe y que derivaron de lo que me hizo Lotocki en el cuerpo, una bestialidad".

¿Como continúa tu denuncia contra Pepe Cibrián?

No lo sé, fue muy raro y doloroso para mí. Porque remover todo lo que había ocurrido hace muchos años fue volver a vivirlo. Que se enterara mi familia y sobre todo mi mamá que falleció angustiada por esta situación, fue muy doloroso. Quedé destruido nuevamente y preocupado por la actuación de la justicia en Argentina. Tuve dos pericias psicológicas, y la causa quedó en manos de la abogada. Este proceso que si bien una parte entró en tiempo de prescripción, hay otra que continúa en una instancia judicial superior. Pero también permitió que muchas personas que pasaron por la misma nefasta experiencia, pudieran hablar y exponer a Cibrián, este personaje oscuro que me hizo mucho daño, comentó en comunicación telefónica el productor y coreógrafo uruguayo.

Todo el incidente Cibrián fue muy angustiante y escucharlo hablar me sigue haciendo mucho daño. Por eso decidí alejarme de ahí, tuve alguna complicación derivada de todo lo que pasé por revivir el tema, mis defensas bajaron mucho. Decidí cuidarme, mi salud se vio muy afectada, así que me vine a España a hacer algunas consultas y ahora estoy realizando distintos tratamientos para ver si pueden quitar parcialmente estos nódulos o bultos que tengo en los brazos y hombros, que nadie sabe que son y que fueron colocados por Lotocki. Tengo muchos problemas de salud, así que estoy limpiando mi cabeza de cosas feas y voy resolviendo los problemas de salud, uno a la vez.