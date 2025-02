Sergio Puglia le respondió a quienes lo llaman "mamadera del gobierno" y lo acusan de comprar su nueva mansión en Punta del Este con "la plata del pueblo"

"Hay algún lambeta que otro que escribe en las redes que como yo fui un mamadera de este gobierno, tengo la suerte de poder comprarme este tipo de mansión con la plata del pueblo", empezó.

"Le voy a decir a los mamaderas, que a veces son hombres y otras mujeres, que tienen que ser observadores más inteligentes. Hace cinco años que yo no tengo publicidades del Estado. Por problema ético nunca quise tener publicidades del Estado porque yo había decidido apoyar al gobierno. Se los digo para que dejen de escribir estupideces y aprendan a que en la vida hay que ser ético. Sí tuve, durante 15 años, publicidades de los gobiernos progresistas y no era oficialista. Y me compraron publicidad, y yo acepté porque directamente no trabajaba para ellos. Era simplemente un empresario y un comunicador que tenía la publicidad del Ministerio de Turismo y otros entes", siguió.

Puglia dijo estar "harto" de esos comentarios, aunque aseguró que "no le van a joder la vida".

"¡Que se dejen de joder!", disparó. "Porque no les voy a dar bolilla. A mí no me van a joder la vida. Siempre fui derechito. Estoy sentado sobre lo que me rompí el alma para conseguir. Y el que diga lo contrario es porque no me conoce, e instala discursos de odio que no lograrán surtir efecto", concluyó.