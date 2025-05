El ex Peñarol Washington Aguerre en una nueva polémica por un gesto a un rival en el clásico de Medellín, que recordó a uno que había hecho Pablo Ceppelini; mirá el video

Lo de Aguerre a Viveros en @DIM_Oficial VS @nacionaloficial ya lo había hecho Ceppelini a Cetré en un @JuniorClubSA VS @nacionaloficial…

Al volante uruguayo le cayeron 2 fechas justas, no se espera menos para el portero del mismo paíshttps://t.co/b7QNTFhUu8 https://t.co/cPS5hRTebK