Farming lanza el primer queso requesón con probióticos de Uruguay: qué tiene de diferente y cómo busca incorporarse a la alimentación diaria

En Farming, la innovación parte de escuchar al consumidor y anticiparse a sus necesidades, tanto actuales como futuras. En los últimos años, el creciente interés por los probióticos y su incorporación a distintas categorías de alimentos a nivel global abrió un nuevo desafío para la compañía, que comenzó a explorar cómo acercar estos beneficios al consumidor a través de un alimento habitual y fácil de incorporar a la rutina diaria.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los probióticos requieren un consumo regular , por lo que Farming buscó un alimento que pudiera incorporarse de forma natural a momentos cotidianos como el desayuno o la merienda. En ese proceso, el requesón surgió como una alternativa especialmente atractiva por su versatilidad y frecuencia de consumo, además de permitir trabajar con temperaturas compatibles con la viabilidad de una cepa probiótica seleccionada.

A partir de ese desafío surge el trabajo conjunto entre Farming y SACCO System , compañía especializada en soluciones microbiológicas para la industria alimentaria. Esta colaboración permitió seleccionar Bacillus coagulans SNZ1969 , una cepa probiótica esporulada, científicamente documentada y especialmente adecuada para su incorporación en alimentos.

Una de sus características diferenciales es su capacidad de formar esporas , lo que le confiere una elevada resistencia frente a determinadas condiciones de procesamiento y almacenamiento. También resiste las condiciones ácidas del estómago y llega viva al intestino, donde las esporas pueden germinar.

Cada 100 gramos de Requesón Farming aportan más de 1,7 billones de Bacillus coagulans SNZ1969. La cepa cuenta además con más de 45 años de uso seguro documentado y una amplia trayectoria de investigación clínica.

Su trayectoria incluye antecedentes regulatorios en diferentes mercados internacionales, con referencias de organismos como la FDA de Estados Unidos, Health Canada, ANVISA de Brasil y FSANZ de Australia y Nueva Zelanda.

Innovar sin cambiar la esencia del producto

El desafío para Farming fue incorporar el probiótico sin perder aquello que identifica a su Requesón. El desarrollo buscó mantener su sabor, textura y cremosidad, sumando una nueva característica a un alimento versátil y de consumo cotidiano.

La nueva línea de Requesón con Probióticos llega al mercado uruguayo en dos variedades, Cremoso y Light, ambas libres de gluten.

Con este lanzamiento, Farming continúa apostando a la investigación y la innovación desarrolladas en Uruguay, acercando al consumidor una tendencia que crece internacionalmente: incorporar probióticos a alimentos tradicionales que puedan formar parte naturalmente de la alimentación diaria.