Facundo Abreu debutó en Albion, y ya son tres los hijos del Loco Abreu que juegan en Primera: las otras familias que alcanzaron este hito

Este miércoles Facundo Abreu , uno de los cuatro hijos de Sebastián Abreu , debutó como futbolista profesional en la Primera de Albion a sus 17 años en la derrota 4-1 de su equipo contra Deportivo Maldonado , por la fase 2 de la Copa AUF Uruguay .

El debut del hijo del Loco, que jugó como zaguero , tuvo un doble condimento especial: en primer lugar, Facundo tuvo su estreno como profesional compartiendo cancha con su hermano mellizo Franco, delantero que dio la asistencia a Agustín Vera en el único gol del pionero, y que ya había debutado en Primera por la Copa Uruguay ante River Plate el pasado 16 de setiembre (empate 0-0).

Por otra parte, su debut permitió que los Abreu alcanzaran un registro que muy pocas familias tienen en el mundo : el de contar con un padre exfutbolista que tenga tres hijos jugadores.

, En el partido de ayer , Made in Albion, tuvo su debut profesional. ¡A seguir creciendo juntos! pic.twitter.com/iCW8ZpxpxH

Además de Franco y Francisco, hace años juega en Primera Diego Abreu , hoy delantero de los Xolos de Tijuana dirigidos por su padre, que tuvo una dilatada y conocida carrera como jugador entre 1995 y 2021.

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La familia del Loco Abreu con la Copa América que el exdelantero ganó con Uruguay en 2011 Instagram

Los otros casos de familias con un padre exjugador y tres hijos futbolistas

Los Simeone

Uno de los casos más renombrados. Diego Simeone, DT hace 15 años del Atlético de Madrid, tuvo una destacada trayectoria como jugador entre 1987 y 2006, con varios títulos en España e Italia, además de dos copas América con la selección argentina.

El argentino tuvo tres hijos en su primer matrimonio, y los tres salieron futbolistas: Giovanni (30 años), delantero, juega actualmente en el Torino y supo defender a la albiceleste; Gianluca (28), también atacante, pasó por varios clubes del ascenso de España y estuvo dos años retirado, pero volvió al fútbol amateur de ese país en este 2026.

Giuliano (23), extremo y el más pequeño de los tres, es dirigido por su padre en el Atlético y se consolidó en la selección de Lionel Scaloni.

Diego Simeone junto a sus cinco hijos Foto: Instagram de Diego Simeone

Los Mac Allister

La familia Mac Allister también es conocida a nivel mundial. Carlos Mac Allister fue un reconocido defensor argentino que es recordado por su paso por Boca Juniors en la década del 90.

El "Colorado" tuvo cuatro hijos, una mujer y tres varones, los tres futbolistas. El más conocido es Alexis Mac Allister (27), mediocampista del Liverpool que se consagró campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Le sigue Kevin (28), lateral del Union Saint-Gilloise belga que llegó a jugar con la albiceleste, y también juega al fútbol profesional Francis (30), el mayor de los hermanos que hoy está en Deportes La Serena de Chile.

Casualmente, la familia Mac Allister tiene un vínculo con Deportivo Maldonado, club contra el que debutó Facundo Abreu: Nicolás Mac Allister, primo de los hermanos futbolistas, es el director deportivo del Depor.

Los hermanos Mac Allister con la copa que Alexis ganó con la selección argentina en 2022 Foto: Instagram de Alexis Mac Allister

Los Gudjohnsen

La familia Gudjohnsen, islandesa de origen, tiene ya tres generaciones dedicadas al fútbol. Eidur Gudjohnsen, el más famoso de todos, debutó en la selección de Islandia ingresando en lugar de su padre Arnor, en el comienzo de una gran carrera que tuvo pasos por el Chelsea y el Barcelona, entre otros clubes.

Los tres hijos varones de Eidur continuaron el legado familiar y juegan actualmente al fútbol profesional, y todos salieron delanteros al igual que su padre y su abuelo.

Sveinn Aron (28), el mayor, juega en el Víkingur Reykjavík de la liga de Islandia. Andri (24) juega en el Blackburn Rovers de la Segunda división inglesa, mientras que Daníel Tristan (20) está dando sus primeros pasos en el Malmo de Suecia. Los tres juegan o jugaron en la selección islandesa.

Eidur Gudjohnsen durante un partido con el Chelsea Foto: AFP

Los Zidane, un caso récord

El caso de la estrella francesa Zinedine Zidane, hoy técnico de la selección de su país, es único. El exfutbolista tuvo cuatro hijos, y los cuatro juegan o jugaron al fútbol.

El más grande es Enzo (31), delantero formado en el Real Madrid que se retiró en 2023 tras pasar por varias ligas de segundo nivel en Europa. Luca (28), arquero, es hasta el momento el más exitoso: tras salir de la cantera del merengue ha desarrollado toda su carrera entre la Primera y la Segunda división de España, y jugó el Mundial 2026 representando a Argelia, tierra de la que provienen los Zidane.

El tercer hijo es Theo (24), mediocampista que se formó en el Real y en 2024 se fue al Córdoba de la Segunda española, club al que defiende hoy en día.

Por último está Elyaz (20), zaguero que pasó por las juveniles del Madrid y del Betis y que este año debutó en Primera con la camiseta del Red Star de la Ligue 2 de Francia.