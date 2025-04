Malas noticias para Boca Juniors: Edinson Cavani se desgarró y se pierde el Superclásico del domingo ante River Plate

A su vez, Milton Delgado, el joven mediocampista que supo ganarse su lugar en Boca y afianzarse, terminó con una contractura que lo llevó a abandonar el campo de juego sobre el final del duelo ante el Pincha. Sin embargo, no se teme su presencia y estará disponible para el Superclásico.

Con todo este contexto y panorama, Gago estudia distintas opciones para ir al Monumental. Una de las probabilidades es que conforme una línea de cuatro defensores y la mitad de la cancha compuesta por Belmonte, Delgado, Zenón y Palacios; para conformar la ofensiva con Merentiel junto a Zeballos o Giménez.

20250213 FBL - ARG - BOCA - RIVADAVIA Boca Juniors' Uruguayan forward #16 Miguel Merentiel celebrates after scoring during the Argentine Professional Football League 2025 Apertura Tournament match between Boca Juniors and Independiente Rivadavia at La Bom

Miguel Merentiel

Foto: Juan Mabromata / AFP