Números y realidades que comprometen a la Liga AUF Uruguaya: se juega poco, los seguidores no van al fútbol y en 2024 manejaron 73 horarios diferentes para 300 partidos

En plena definición del Torneo Apertura , los delegados de Nacional y de Cerro se pusieron de acuerdo y (con los tricolores en carrera por el título ) el partido de la fecha 14 se jugará en el Gran Parque Central y no en el escenario que estableció el calendario original.

¿Vos sabías que los clubes del fútbol profesional en Uruguay estuvieron dos años para aprobar el Manual de Competiciones, que pretendía regular la organización de los partidos y establecer algunas pautas básicas, tan comunes en cualquier competencia profesional, como que los equipos deben ingresar juntos al campo de juego con los árbitros, y que los partidos debían empezar puntualmente?

Recién este año se puso en práctica este manual. Hasta 2024 los equipos salían a la cancha a la hora que querían, no perdían los puntos, no recibían ninguna clases de sanción ni multa económica, y los espectadores y televidentes no sabían a qué hora comenzaría cada partido.

Estas dos situaciones, que expusieron al torneo local fueron durante mucho tiempo solo la punta del iceberg del contexto que regula al Campeonato Uruguayo.

Números y realidades que comprometen a la Liga AUF Uruguaya: ¡en 2024 manejaron 73 horarios diferentes para 300 partidos!

El pasado lunes, en una reunión informativa que el comité ejecutivo de la AUF realizó con todos los integrantes del Congreso e invitados, presentó un estudio sobre la realidad del fútbol uruguayo, el poder de comercialización de su producto, así como el valor de mercado. Debilidades, fortalezas y qué deben mejorar de su producto como espectáculo. Además de la cifra (establecieron que existe un piso de US$ 47 millones para los clubes) para el futuro contrato televisivo, expusieron una serie de carencias con las que convive el torneo local:

En la temporada 2024 hubo en el Campeonato Uruguayo 39 horarios diferentes para los partidos de los fines de semana. En las cinco grandes ligas (España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania) solamente utilizaron 15;

¿Cómo se explica que el Campeonato Uruguayo 2024 haya manejado 73 horarios diferentes a lo largo del año para 300 partidos, cuando en las cinco grandes ligas de Europa utilizaron 36?

