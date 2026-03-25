Hellmann´s acompaña la fiebre futbolera con un sabor inspirado en el plato más uruguayo

Cada vez que comienza la máxima fiesta del fútbol, los hinchas uruguayos se reúnen para ver a su selección y vivir la clásica previa. Para acompañar ese momento, Hellmann’s presentó una nueva propuesta , pensada para seguir creando experiencias compartidas.

En un evento realizado en el Estadio Centenario , la mayonesa oficial de la Selección Uruguaya de Fútbol presentó su nueva variedad Hellmann’s Asado , junto a una edición limitada con un diseño que incorpora la bandera nacional.

En la combinación tan auténtica de lo que identifica a los uruguayos como es el fútbol, el asado y el encuentro es que nace Hellmann’s Asado. Una receta completamente nueva , con un perfil más intenso y auténtico, pensada para llevar ese sabor tan nuestro a distintos momentos y comidas cotidianas.

Con este lanzamiento la marca busca estar presente en las juntadas , en ese instante donde todos se sienten más uruguayos que nunca. Porque cuando juega Uruguay, la pasión, el orgullo y la pertenencia se vuelven protagonistas, y ahí es donde Hellmann’s busca acompañar, elevando cada experiencia desde el sabor.

“Ver jugar a la Selección Uruguaya es uno de los eventos que más nos entusiasma como país. Dejamos de lado las diferencias y los tres millones entramos a la cancha, unidos por un mismo sentimiento. Y si hay algo que nos representa tanto como esa pasión, es el asado, que mucho más que una comida, es un ritual que nos reúne", dijo Fernando Barreto, Country Manager de Unilever Uruguay.

En ese cruce tan nuestro entre fútbol, encuentro y asado, Hellmann´s toma ese plato auténtico y lo transforma en una experiencia de sabor única, para poder extenderla a todas las comidas En ese cruce tan nuestro entre fútbol, encuentro y asado, Hellmann´s toma ese plato auténtico y lo transforma en una experiencia de sabor única, para poder extenderla a todas las comidas

El lanzamiento refuerza el liderazgo de Unilever en la innovación y en la elaboración de sabores que conecten con los gustos locales.