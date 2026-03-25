Incautaron unos 32 mil perfumes en el Puerto de Montevideo: mercadería fue valuada en más de US$ 3.2 millones

Un operativo de la Dirección Nacional de Aduanas permitió incautar 32.256 perfumes en presunta infracción marcaria en el Puerto de Montevideo , con un valor estimado superior a US$ 3.2 millones .

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El procedimiento fue realizado por funcionarios de la División Control de Cargas , quienes inspeccionaron un contenedor proveniente del puerto de Ningbo, en China, que había arribado en un buque con origen en Singapur. La carga estaba compuesta por 791 bultos declarados .

Según informó Aduanas, tareas de investigación previas permitieron identificar parámetros de riesgo en la operación , lo que derivó en la inspección del contenedor.

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Durante el control, los funcionarios encontraron 553 cajas con perfumes que presuntamente simulaban ser de las marcas “LATTAFA” y “ARMAF” .

Ante esta situación, y tras informar a la Fiscalía de turno, se dispuso el bloqueo de la mercadería por presunta infracción a la Ley de Marcas N° 17.011, a la espera de eventuales denuncias de los representantes legales de las marcas originales.

Señales de falsificación

De acuerdo a las autoridades, los perfumes originales suelen comercializarse con cajas que incluyen logo impreso, holograma y marca grabada en la base, características que no estaban presentes en los productos incautados.

Además, se constató que la mercadería no provenía de Emiratos Árabes Unidos, país de origen habitual de este tipo de perfumes.

Desde Aduanas advirtieron que el uso de perfumes falsificados puede implicar riesgos para la salud, como alergias, lesiones, intoxicaciones, problemas respiratorios, daños al sistema nervioso o desbalances hormonales.

Estos productos, señalaron, suelen elaborarse con materiales de baja calidad y sin controles sanitarios, pese a intentar replicar marcas reconocidas.

El valor total estimado del cargamento incautado asciende a US$ 3.217.044.