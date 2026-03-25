"Pedí tu préstamo" o "llamá ahora": detectan riesgos potenciales para clientes en publicidades de créditos

El Ministerio de Economía (MEF) realizó un relevamiento sobre los avisos publicitarios de los créditos al consumo que se difunden por televisión abierta. Allí detectó que algunas informaciones básicas sobre los préstamos se explican de manera correcta, pero también identificó algunos riesgos potenciales para los consumidores.

A mediados de mes, la Unidad de Defensa del Consumidor presentó los resultados de un relevamiento de las perspectivas sobre los estímulos comunicacionales a la toma de créditos al consumo que había encomendado la Dirección General de Secretaría del MEF.

El análisis se focalizó e n prácticas de énfasis, marginación u omisión de información relevante , en la presentación de información obligatoria y en la caracterización de recursos persuasivos (por ejemplo, llamados a urgencia, modelos aspiracionales o la utilización de figuras públicas).

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El documento expuso que las personas de niveles socioeconómicos medios y bajos no visualizan que la oferta crediticia de los bancos sea destinada a ellas y entonces recurren a otras entidades administradoras de crédito . “Prima una mirada de falta de confianza respecto al mercado de crédito, presentándose un consenso alrededor de que la información disponible es insuficiente o confusa, y que existen ciertas `trampas´ orientadas a captar clientes, que luego quedan atrapados en ciclos prolongados de endeudamiento”, señaló.

Uno de los capítulos del informe refiere a los “ganchos comerciales” que se reflejan en mensajes como “pedí tu préstamo”, “llamá ahora” o “consultá ya”. Allí aclaró que desde el punto de vista de la defensa del consumidor, el “gancho comercial” puede ser una técnica legítima de activación publicitaria, siempre que esté acompañado de información clara, veraz y suficiente.

Sin embargo, añadió que cuando el mensaje induce a contratar sin detallar condiciones relevantes, como la vigencia del préstamo o los costos asociados, puede configurar una práctica comercial desleal o publicidad engañosa por omisión.

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Entonces, tomando en cuenta todos esos elementos, el MEF entendió relevante observar los avisos publicitarios y la oferta de crédito, atendiendo a los segmentos que apuntan, las emociones que promueven, la información que presentan y la forma en qué lo hacen.

La muestra analizada estuvo compuesta por 17 piezas publicitarias de televisión, desglosadas en 8 ofertas y 9 publicidades divulgadas el año pasado.

Entre las principales conclusiones el MEF consideró que la comunicación de ofertas de crédito está dirigida principalmente a captar la atención inmediata y acelerar la toma de decisiones, en lugar de promover una comparación informada entre productos. Añadió que se combinan estrategias comunicacionales que apelan a la facilidad y urgencia, lo que posiblemente repercute en decisiones con menor nivel de información y afecta especialmente a quienes tienen menos capacidad de análisis.

El documento expresó que en cuanto al público específico, la mayoría de las piezas se orientan hacia personas de menores ingresos y refieren a la satisfacción de necesidad de la vida cotidiana, con apelaciones emocionales vinculadas a la alegría, la celebración o el alivio.

En otro pasaje explicó que el relevamiento de las 17 piezas sobre créditos mostró una heterogeneidad marcada y riesgos potenciales para el consumidor. Por un lado, predominan recursos persuasivos -como énfasis en la marca (94%), ganchos comerciales (52,9%) y llamados a urgencia (41,2)-, mientras que la información mínima exigible por normativa está sólo parcialmente presente en las ofertas. Sobre este último punto expuso que aunque el texto de disclaimer aparece con relativa frecuencia (en 12 de las 17 piezas publicitarias), su legibilidad y ubicación comprometen su objetivo informativo (lectura a distancia media insuficiente y marginalizada).

El Área de Defensa del Consumidor expresó que entre las ofertas, el capital a prestar, la cantidad de cuotas y el texto con el disclaimer se encuentran presentes en todas. En el caso de la tasa efectiva anual (TEA) está en el 75% y la información de gastos extras en el 63%. Sin embargo, la periodicidad de cuotas y el precio total financiado (PTF) faltan en proporciones relevantes, mientras que la tasa moratoria no se detectó en ninguno de los avisos relevados.

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“Este patrón - énfasis en el capital combinado con omisiones o marginalización de información relevante para la comparación- podría estar persuadiendo a decisiones apresuradas o lecturas parciales de las piezas (ofertas y publicidades) por parte de los consumidores”, consideró.

Recomendaciones

Tras el análisis, el MEF concluyó que queda en evidencia un “cumplimiento parcial” de la obligación informativa en el caso de las ofertas de crédito al consumo. “La información insuficiente y la baja visibilidad de elementos comparables, junto con la marginalización de información relevante como la TEA o la omisión de la tasa de interés moratorio, dificultan la protección cabal del derecho a la información del consumidor”, complementó.

En el epílogo, el ministerio marcó la necesidad de promover la educación financiera en los distintos niveles etarios con el objetivo de facilitar la comprensión de la información necesaria para la toma de decisiones.

En segundo lugar mencionó la posibilidad de propiciar el intercambio entre proveedores y publicistas del mercado de crédito, a efectos de potenciar la comunicación efectiva de la información, dentro de un contexto ético.