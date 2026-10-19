Hyundai eligió a Uruguay para el debut regional de un SUV 100% eléctrico con 610 kilómetros de autonomía: ¿qué ofrece el nuevo modelo?

Hyundai amplía su oferta de vehículos eléctricos en Uruguay con la llegada de Elexio, una SUV 100% eléctrica que se presentó en el país antes que en el resto de la región. El lanzamiento se realizó el pasado jueves en la Mercado Libre Experience y representa un nuevo paso de la marca en su apuesta por la movilidad eléctrica en el mercado local.

Marcelo Jelen, director de Operaciones de Fidocar , representante oficial de Hyundai en Uruguay, mencionó las dimensiones de la SUV, su autonomía y su equipamiento de seguridad, que incluye nueve airbags y una estructura reforzada con barras de protección.

La elección de Uruguay para el estreno regional de Elexio se apoya en las características del mercado local y en la trayectoria de Fidocar junto a la marca. “Hyundai Global nos selecciona como un país ejemplo para toda la región” , resumió Jelen, en referencia al vínculo de más de 30 años entre ambas compañías.

La presentación de Elexio se suma al lanzamiento de IONIQ 9, otra SUV eléctrica de la marca que llegó al mercado uruguayo en julio. De esta manera, Hyundai continúa ampliando su catálogo de vehículos eléctricos y refuerza su presencia en un segmento en el que las marcas tradicionales también buscan ganar terreno.

Autonomía, tecnología y seguridad

La Hyundai Elexio ofrece una autonomía de hasta 610 kilómetros bajo el ciclo de homologación WLTP y permite cargar la batería del 10% al 80% en aproximadamente 38 minutos mediante carga rápida. Estas prestaciones buscan facilitar los desplazamientos cotidianos y los viajes de mayor distancia.

En el interior, uno de los elementos centrales es la pantalla táctil de 27 pulgadas. El equipamiento también incluye parlantes Bose y techo panorámico en las versiones Limited Extended y Ultimate AWD.

La seguridad es otro de los puntos que destacó Jelen durante la presentación. La SUV incorpora nueve airbags y el sistema de asistencias a la conducción Hyundai SmartSense, que reúne distintas tecnologías de apoyo al conductor.

En cuanto a su capacidad, dispone de un baúl de 506 litros, que puede ampliarse hasta 1.540 litros. El modelo se comercializa en tres versiones, Limited, Limited Extended y Ultimate AWD, con distintas configuraciones de equipamiento y tracción.

La garantía también forma parte de la propuesta. Elexio cuenta con cinco años de cobertura con kilometraje ilimitado y ocho años de garantía para la batería, con un límite de 160.000 kilómetros.

Una nueva forma de reservar vehículos 0 km

El lanzamiento también marcó un hito en la comercialización de automóviles en Uruguay. Hyundai presentó Elexio mediante una puesta en escena inspirada en el packaging de Mercado Libre, en la que el vehículo permaneció oculto dentro de una estructura con forma de caja hasta su revelación.

En simultáneo con la presentación, el modelo quedó publicado en la tienda oficial de Hyundai en Mercado Libre, con la posibilidad de reservarlo mediante una seña abonada a través de Mercado Pago. Se trata de la primera vez que la plataforma habilita en Uruguay esta modalidad para vehículos 0 km.

Las reservas realizadas por ese canal entre el 15 y el 31 de octubre cuentan con una bonificación de US$ 500, sujeta a la disponibilidad de unidades.

La iniciativa se inscribe en una estrategia que busca incorporar herramientas digitales a distintas etapas del proceso de compra de un automóvil. Hyundai ya había sido la primera marca en contar con una tienda oficial de vehículos 0 km en Mercado Libre Uruguay y ahora suma la posibilidad de reservar un modelo directamente desde la plataforma.

Con Elexio, la marca combina el desarrollo de su portafolio eléctrico con nuevas alternativas de comercialización. Para Fidocar, el lanzamiento también representa una oportunidad de profundizar el vínculo con Hyundai y con un mercado que la compañía considera estratégico para la introducción de sus próximos modelos.